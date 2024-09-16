YouTuber阿翰「九天玄女」被中國網紅抄襲　本人不忍了高EQ回擊

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▲阿翰飾演算命阿姨「廖麗芳」一角，片中經典台詞「九天玄女降落」成為當年度的熱門關鍵詞。（圖／阿翰IG）

▲有中國網紅抄襲阿翰台詞拍片，並發布於抖音平台上。（圖／Threads）

▲針對被抄襲一事，阿翰親自現身回覆：「實在很哭，但很符合民情，給過。」12字展現高EQ。（圖／Threads）

YouTuber阿翰（曾文翰）以1人分飾多角、搞笑無厘頭的影片走紅，YouTube頻道「阿翰po影片」至今累積超過92萬名粉絲訂閱。2022年阿翰憑「算命阿姨」影片爆紅，他在片中飾演算命阿姨「廖麗芳」一角，其中台詞「九天玄女降落」更是在當年廣為流傳。然而近期有粉絲發現1名中國網紅直接將阿翰的台詞一字不漏拿來照抄拍片，對此，阿翰也於今（16）日發聲回應。阿翰在影片「九天玄女唯一指定姊妹」中扮演無厘頭算命阿姨「廖麗芳」，除了有提供算命服務之外，還有販售「開運假睫毛」、提供「指甲彩繪」等服務，他用爆米花「天女散花」方式算命，叫「信徒」把玉米、鹽放入鍋內，接著便恭請九天玄女駕到，阿翰模仿飛機塔台降落的對話，不斷喊著：「800英呎、500英呎、100英呎、降落！」影片內容相當令人噴飯，是無數粉絲心目中的經典。然而近日卻有粉絲在Threads發文，表示有中國網紅在抖音發布了十分雷同的影片，雖然外型上與阿翰不同，但片中台詞卻極為相似，高喊著「500英呎、300英呎，中山路二號收到，降落」。貼文曝光後，立刻引發大批粉絲討論，紛紛怒批：「中國的影片抄襲就算了，粗糙到讓人火大」、「我就問誰能比阿翰更經典，山寨版真的母湯內」、「什麼都要抄，真夠厚顏無恥又沒水準」、「真尷尬。」而阿翰本人也現身留言區，高EQ回應：「實在很哭，但很符合民情，給過。」幽默的回覆也獲得粉絲讚賞。