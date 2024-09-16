雅德思攜手德國大廠Ot medical 開創平價優質植牙新紀元

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▲Ot medical總裁Philip Müller（左）飛抵台灣參與簽約，右為雅德思牙醫集團創辦人暨董事長賴虹。（圖／業者提供）

根據統計，台灣每年約有40萬人有植牙需求，但過去一顆植牙動輒6至10萬元的價格，讓許多民眾望之卻步。直到4年多前，雅德思牙醫集團推出平價、透明植牙方案，方才大幅降低民眾就醫門檻。日前，雅德思宣布與德國植體大廠Ot medical公司簽約，成為台灣及越南兩地總代理，將攜手開創「平價優質之植牙服務」新紀元。成立於1960年代的Ot medical公司，以創新的圓錐植體設計聞名全球。這項技術除了提高植牙成功率，還使「即拔即種」的微創植牙成為可能，大幅縮短患者治療時間。此次Ot medical選擇與雅德思聯手，不僅看出國際大廠對雅德思的看重與信賴，更意味著台灣民眾未來可以用親民價格，享受到體現德國頂級工藝的植牙產品。這項簽約議式，Ot medical總裁Philip Müller親自飛抵台灣參與，顯現對雙方接下來的合力深耕亞洲市場高度重視。雅德思於2012年創立以來，一直致力於改善台灣牙科收費高昂與醫療資訊不對等的現象。目前，雅德思在台灣已開設超過22家診所，擁有近百名專業醫師，12年來服務超過20萬名患者。雅德思更是全台首家提供24小時線上真人即時客服的牙醫診所，為民眾帶來就醫便利性，不論患者身在何處，都能輕鬆取得專業的植牙諮詢與術後服務。眾所周知，台灣的醫療技術長期以來居於全球領先地位，關鍵在於各醫療領域專家不斷精進，以及突破限制的努力。如今，雅德思的創新服務模式，不僅改變了台灣植牙市場的生態，更將廣泛提升台灣醫療服務的國際能見度。展望未來，雅德思計劃將這套成功模式複製到鄰近的東南亞國家。其中，越南擁有近1億人口，但牙醫資源卻相當稀缺，然因費用較鄰近國家低廉，根據越南國家旅遊局統計，每年約有10萬名外國旅客前往越南進行牙科手術，年產值約達1.5億美元。雅德思此次同步成為台越兩地的總代理，便是看中其無限的發展潛能。創辦人暨董事長賴虹表示：「我們的目標是在5年內，讓越南植牙市場的價格至少下降30%，讓更多民眾能負擔得起優質的植牙服務。」今年以來，雅德思接連獲選國內外多項企業家獎、創新品牌等獎項，賴虹董事長承諾，雅德思將持續努力推動平價與透明醫療普及化，以促進整體牙醫行業進步。