颱風貝碧佳強襲上海　央視記者風雨下直播喊「睜不開眼睛！」

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▲中國官媒央視記者狂風暴雨中直播，畫面顯示有建築工地外牆被強風吹倒。（圖／翻攝自央視新聞）

今年第13號颱風貝碧佳於今（16）清晨7點30分左右，在​​上海浦東的臨港新城登陸，成為75年來登陸上海的最強颱風，氣候分析指出在穩定副熱帶高壓系統引導下，第14號颱風葡萄桑與貝碧佳的路徑相似，可能出現「雙颱共舞」登陸中國的情況，目前上海多處受到貝碧佳影響電力中斷，連《央視》記者在現場報導時都被雨水吹打至完全睜不開眼睛。中國中央氣象台資料顯示，貝碧佳颱風在登陸前，於凌晨增強為強颱風級，近中心最大風速達到每小時151公里(每小時94英里)的貝碧佳颱風，中心附近最大風力14級（42公尺/秒），近中心氣壓955百帕，在上午7時30分左右登陸上海，成為自1949年颱風葛樂禮以來襲擊上海的最強風暴。央視記者在上海滴水湖附近報導風雨狀況途中，有強風在後方將鋼板護欄掀翻，紅綠燈也難抵風勢倒地，記者冒著強大的風雨在現場直播期間表示「我現在完全睜不開眼睛，此時此刻的滴水湖正在經歷12級以上的強風，同時雨勢非常猛烈」。報導期間央視記者也特別提醒當地民眾千萬不要外出，尤其是當貝碧佳穿越整個上海主城區，颱風眼經過時出現的短暫風平浪靜期間，「千萬不要外出，一定要安全躲避。」貝碧佳在上海浦東臨港新城登陸後，上海臨港道路兩旁的樹木被強風連根拔起，中國社群平台微博上許多中國民眾放上了貝碧佳颱風侵襲的畫面，可看到狂風暴雨拍打在窗戶上，也有大樓窗戶被強風吹落。中國中央氣象台則分析，到了明天中秋節貝碧佳對上海的影響基本結束，天氣會恢復平靜，儘管仍是多雲為主的天氣，但仍有機會能見到明月露臉，但隨之而來的第14號颱風葡萄桑（中國稱「普拉桑」）預期會走貝碧佳的老路，再度趨向中國華東沿海。