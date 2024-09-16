金屬中心攜手東洋研磨、松立欣　推動熱處理節能技術

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隨著機械、電動車及電子產品需求激增，精密零組件市場迅速擴大。「熱處理」作為製造過程中的關鍵技術，卻同時是高耗能、高碳排的製程。面對這樣的產業困境，如何有效縮短處理時間、提升熱處理爐稼動率、降低能耗，已成為業界亟待解決的首要挑戰。為協助產業因應此關鍵課題，金屬中心日前舉辦「微粒子噴拋與真空滲碳複合處理設備捐贈暨合作備忘錄簽署儀式」。金屬中心與日本頂尖研磨材製造商東洋研磨材工業株式會社（TOYO）及其臺灣最大經銷商松立欣機器有限公司簽署三方合作意向書，共同推動熱處理節能技術，協助國內業者切入國際供應鏈。因應全球節能減碳趨勢，松立欣機器有限公司專注於精密粒子鏡面研磨拋光(SMAP，Shot Machine A.one Polish）技術的研發。此次攜手合作夥伴東洋研磨，共同捐贈「微粒子噴拋與真空滲碳複合處理設備」予金屬中心，並期待與金屬中心及法國ECM公司三方合作，推動精密粒子噴拋技術的應用。金屬中心將以與法國ECM Group共同成立之臺灣首座「亞太真空熱處理研發中心」作為試作與示範場域，測試真空滲碳能力的提升程度，並將SMAP技術引入國內產業。未來三方將致力於開發減速機薄形齒輪的表面精密粒子拋光技術，縮短真空滲碳製程時間，降低能耗約10%，節能率提升超過5%。金屬中心董事長林仁益表示，此次合作以「熱處理節能技術」為基礎，透過滲碳製程模擬進行產品製程開發，不僅縮短產品驗證時間，進一步提升熱處理技術在地化研發與製造的層次。未來，金屬中心將積極推動這項技術於電動車、半導體等高精密節能製造領域的落地應用，助產業搶佔市場先機，創造新一波成長動能與商機。