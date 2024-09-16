舒華真的加入《艾嘉食堂》！紐約飛泰國迎戰　認真到A4紙寫滿小抄

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▲影視歌三棲的林柏宏對自己的廚藝也很有信心。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲舒華為了拍攝《艾嘉食堂》，親自手寫滿滿一張A4紙的英文小抄。（圖／泰坦星文創影視提供）

實境綜藝節目《艾嘉食堂》由張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸領銜，為全球首個獲得CJ ENM《尹食堂》官方授權的節目。今（16）日首度正式官宣節目嘉賓「實習生」是網路上盛傳的男神林柏宏、(G)I-DLE成員舒華。舒華更是從紐約飛到泰國，寫滿A4紙小抄迎戰，全力配合拍攝。影視歌三棲的林柏宏，為金馬、金鐘雙金得主，有機會參加節目錄製，他開心表示：「這是一個很特別、很有趣的經驗，至少第一次去蘇梅島是很不一樣的行程，也是第一次用餐廳服務生的身分跟當地遊客互動，對於沒有在餐廳打工過的我，是很新鮮的第一次。」對自己廚藝頗有信心的林柏宏，不確定自己能不能幫上忙，但希望自己不要拖累大家就好。拍攝過程中，林柏宏對於能吃到張艾嘉親自做的菜感到非常驚豔，「覺得很好吃、很驚艷！祐祐（楊祐寧）、佳嬿跟王大陸都是本來就很幽默，所以參加時都一直講垃圾話很鬧、很放鬆。」而他也特別提到《艾嘉食堂》周圍美景令他印象深刻，「我記得餐廳往海的方向看真的很美，每次都會忍不住看好久。」希望觀眾們能透過《艾嘉食堂》優質的內容及優美的風景，度過愉快又紓壓的時光。舒華為韓國當紅女團(G)I-DLE成員之一，去年（2023）在蘇梅島拍攝期間，她因一篇社群發文，意外透露人在泰國的資訊，當時就已有網友猜測舒華正在拍攝《艾嘉食堂》。而舒華為了拍攝《艾嘉食堂》，在忙碌的行程中從紐約直飛泰國，儘管如此，她仍親自手寫滿滿一張A4紙，上面滿是餐廳用語的英文小抄，希望能好好表現，她也做足心理準備，過程會相當辛苦，要全力配合拍攝，害羞的她只許願能在內場幫忙洗碗、不要曬到太陽就好。節目《艾嘉食堂》10月5日在三立都會台週六晚上8點首播、Netflix（亞洲地區）週六晚上10點、華視主頻隔週六晚上8點播出。