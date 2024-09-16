提升民眾識別離岸流！海洋委員會舉辦掌握離岸流防溺宣導活動

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▲海洋委員會舉辦掌握離岸流 Let’s GoOcean防溺宣導活動。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會國家海洋研究院院長陳建宏致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦掌握離岸流 Let’s GoOcean防溺宣導活動，並進行分享GoOcean平台的使用經驗，更強調海域遊憩活動愛好者應正確應對離岸流的重要性。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會於今(16)日，在高雄市西子灣沙灘會館，舉辦掌握離岸流 Let’s GoOcean防溺宣導活動，與美國進行海洋科技合作，推廣GoOcean海洋遊憩風險資訊APP使用，以提升民眾識別離岸流，並增進海域遊憩安全的應對能力。海洋委員會掌握離岸流 Let’s GoOcean防溺宣導活動，是由海洋委員會國家海洋研究院院長陳建宏主持，有美國國家海洋及大氣總署資深科學家Dr. Vijay Tallapragada，以及跨領域專家、學者及各界海友與會。海洋委員會國家海洋研究院院長陳建宏表示，每年暑假，海域遊憩活動人數大增，國內外因離岸流造成的溺水案件更是頻傳，大眾對海域活動安全尤其關心，依據內政部消防署統計，近5年每年平均有逾900起溺水事件，其中多因輕忽用海安全所導致。陳建宏說，全國有超過30處潛在的離岸流區域，如白沙灣、台北福隆、台南漁光島、高雄西子灣、屏東墾丁等熱門遊憩區，民眾因不熟悉離岸流，且難以在平靜無波的岸上觀察離岸流，海面下實則暗潮洶湧，不知情的民眾恐陷入致命危險，因此，海洋委員會與美方團隊以AI技術監測離岸流為課題，啟動國際合作之離岸流警示實驗計畫，希望利用先進的海洋監測技術，提供即時的海域安全預警，以提升海岸管理及民眾人身安全。陳建宏指出，國家海洋研究院所開發之GoOcean海洋遊憩風險資訊APP上架至今，共有逾百萬次下載，因手機APP使用便捷，加上將原本不易理解的海洋資訊轉化成民眾可以一目了然的即時風險資訊「紅綠燈」，讓海洋遊憩不冒險，這對政府戮力實現資訊透明、風險明確、責任承擔的「向海致敬」政策，具有指標性的意義，也落實了科技惠民及科技輔政之目標。會中並邀集海域遊憩相關單位到場交流討論，將GoOcean海洋遊憩風險資訊平臺的資訊服務，推播給從事水域遊憩活動的民眾，以及執行海岸巡邏救援之人員，達成海域遊憩風險預警功效，有效降低我國海岸溺水事件發生，更強調海域遊憩活動愛好者，應正確應對離岸流的重要性。