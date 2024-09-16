台灣最強景點公開！冠軍半年擠1049萬人　一中街、台北101全輸它

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▲位於台南安平小鎮區內的「安平老街」是許多人到台南遊玩必遊的景點之一，今年配合燈會主辦地，湧入更多觀光人潮。（圖／NOWnews資料照片）

▲2024台灣燈會在台南舉辦，其中安平小鎮也有燈區，吸引許多外縣市遊客朝聖，成功奪下上半年台灣最強景點封號。（圖／台南市政府提供）

▲黃色小鴨今年初睽違10年到高雄港灣展出，成功帶動愛河、駁二藝術特區的觀光人潮，分別拿下上半年景點人潮第七名、第八名。（圖／NOWnews資料照）

▲台灣觀光展業逐漸轉型，景點搭配商圈的趨勢明顯，台北101今年在改過計算人數方式後，也成功入選台灣上半年十大景點第六名。（圖／記者葉政勳攝）

台灣上半年最強景點公開！雖然疫情後出國人數眾多，但本島的短期國旅其實也挺活絡，一日遊、二日遊的熱度仍然非常高，每年大家朝聖的景點也都會因為活動舉辦地點而改變口味。然而根據觀光署近日最新公布觀光人潮統計，根據觀光署最新統計數據顯示，至於去年拿下年度最強景點的台中「一中商圈」，上半年僅以累計400萬人無法入榜「台灣上半年十大景點排行」，還要看下半年統計能否逆襲成功。然而攤開2023年的榜單來看，會發現景點類別的口味真的有改變，那造成這樣的結果大致的原因，第一種就是景點新增納入以及計算的方式，；另外是台北101，本來是以景觀台的遊客為主，最後就是週邊限定活動的舉辦，這是最大的助力，以台南安平小鎮來說，，一舉拿下上半年台灣景點冠軍保重；對於上半年台灣十大景點榜單，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰也分析，，台灣的觀光產業逐漸轉型朝這方向前進，這也代表國旅一日遊未來會會增加。像台南安平小鎮，這次透過台灣燈會舉辦不少人都知悉這個地方，其實週邊景點就非常多，，因此後來在燈會結束之後，今年的你還沒國旅來趟一日遊、二日遊嗎？以上就是台灣上半年十大景點排行榜提供給民眾參考，看看哪些地方還沒去過看過，下回安排旅程時，不妨先納入首要考量囉！