台灣最強景點公開！冠軍半年擠1049萬人　一中街、台北101全輸它

台灣上半年最強景點公開！雖然疫情後出國人數眾多，但本島的短期國旅其實也挺活絡，一日遊、二日遊的熱度仍然非常高，每年大家朝聖的景點也都會因為活動舉辦地點而改變口味。然而根據觀光署近日最新公布觀光人潮統計，今年上半年奪下最強景點封號的為「安平小鎮」，半年湧入1049萬遊客朝聖，去年的冠軍一中街則是將寶座暫時讓出，而台北101即便更改計算人潮方式，也仍然無法贏過安平小鎮。
根據觀光署最新統計數據顯示，今年上半年觀光遊憩區拿下冠軍的是位於台南的「安平小鎮」，累計1049萬餘人朝聖；第二名則是位於雲林的「北港朝天宮」，上半年累計851萬人次；第三名則是位於彰化的「鹿港老街」，上半年累計833萬人次。至於去年拿下年度最強景點的台中「一中商圈」，上半年僅以累計400萬人無法入榜「台灣上半年十大景點排行」，還要看下半年統計能否逆襲成功。
至於第四名至第十名，分別為「嘉義文化路夜市（756萬人次）」、「雲林北港武德宮（589萬人次）」、「台北101（576萬人次）、「高雄駁二藝術特區（507萬人次）」、「高雄愛河（475萬人次）」、「桃園中壢老街（461萬人次）」、「嘉義檜意森活村（451萬人次）」。
台灣最強景點口味大改變！計算方式、週邊活動助力真的大
然而攤開2023年的榜單來看，會發現景點類別的口味真的有改變，台灣十大景點最新入榜的就包括「鹿港老街」、「文化路夜市」、「中壢老街」以及「檜意生活村」；另外去年同期沒有在榜單內的「安平小鎮」、「台北101」、「駁二特區」以及「愛河」，整體來說前十名幾乎呈現大洗牌的狀態。
那造成這樣的結果大致的原因，第一種就是景點新增納入以及計算的方式，像是嘉義文化路夜市去年並未被觀光署登陸，但今年一被列入後就直接空降台灣前十大景點，勇奪第四名、同時也是嘉義當前最強景點；另外是台北101，本來是以景觀台的遊客為主，但今年擴大只要進入101就可以列入計算，這樣也比較能反映觀光客到訪的情形，也讓台北101排名直接衝上第六名。
最後就是週邊限定活動的舉辦，這是最大的助力，以台南安平小鎮來說，就是因為今年舉辦台灣燈會而受惠，且展期拉非常長，光是展出一個多月期間，就湧入886萬人次朝聖，一舉拿下上半年台灣景點冠軍保重；而高雄的愛河、駁二藝術特區，也是因為年初黃色小鴨來台炫風，帶動觀光人潮，排名雙雙殺進十大景點榜單。
台灣觀光產業正在轉型！商圈周邊的景點最夯
對於上半年台灣十大景點榜單，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰也分析，目前熱門景點大多偏向以商圈為主的型態，像是鹿港、文化路夜市或高雄駁二特區等等，商圈結合景點推動觀光發展，將會是未來的趨勢，台灣的觀光產業逐漸轉型朝這方向前進，這也代表國旅一日遊未來會會增加。
像台南安平小鎮，這次透過台灣燈會舉辦不少人都知悉這個地方，其實週邊景點就非常多，整個範圍涵蓋安平老街、各種包含安平古堡、安平樹屋、德記洋行、億載金城等古蹟，就視如學者所提到的「商圈結合景點的標準型態」，因此後來在燈會結束之後，安平小鎮也能夠保持平均每個月50萬的觀光人潮，未來發展可期。
今年的你還沒國旅來趟一日遊、二日遊嗎？以上就是台灣上半年十大景點排行榜提供給民眾參考，看看哪些地方還沒去過看過，下回安排旅程時，不妨先納入首要考量囉！
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至於第四名至第十名，分別為「嘉義文化路夜市（756萬人次）」、「雲林北港武德宮（589萬人次）」、「台北101（576萬人次）、「高雄駁二藝術特區（507萬人次）」、「高雄愛河（475萬人次）」、「桃園中壢老街（461萬人次）」、「嘉義檜意森活村（451萬人次）」。
台灣最強景點口味大改變！計算方式、週邊活動助力真的大
然而攤開2023年的榜單來看，會發現景點類別的口味真的有改變，台灣十大景點最新入榜的就包括「鹿港老街」、「文化路夜市」、「中壢老街」以及「檜意生活村」；另外去年同期沒有在榜單內的「安平小鎮」、「台北101」、「駁二特區」以及「愛河」，整體來說前十名幾乎呈現大洗牌的狀態。
那造成這樣的結果大致的原因，第一種就是景點新增納入以及計算的方式，像是嘉義文化路夜市去年並未被觀光署登陸，但今年一被列入後就直接空降台灣前十大景點，勇奪第四名、同時也是嘉義當前最強景點；另外是台北101，本來是以景觀台的遊客為主，但今年擴大只要進入101就可以列入計算，這樣也比較能反映觀光客到訪的情形，也讓台北101排名直接衝上第六名。
最後就是週邊限定活動的舉辦，這是最大的助力，以台南安平小鎮來說，就是因為今年舉辦台灣燈會而受惠，且展期拉非常長，光是展出一個多月期間，就湧入886萬人次朝聖，一舉拿下上半年台灣景點冠軍保重；而高雄的愛河、駁二藝術特區，也是因為年初黃色小鴨來台炫風，帶動觀光人潮，排名雙雙殺進十大景點榜單。
台灣觀光產業正在轉型！商圈周邊的景點最夯
對於上半年台灣十大景點榜單，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰也分析，目前熱門景點大多偏向以商圈為主的型態，像是鹿港、文化路夜市或高雄駁二特區等等，商圈結合景點推動觀光發展，將會是未來的趨勢，台灣的觀光產業逐漸轉型朝這方向前進，這也代表國旅一日遊未來會會增加。
像台南安平小鎮，這次透過台灣燈會舉辦不少人都知悉這個地方，其實週邊景點就非常多，整個範圍涵蓋安平老街、各種包含安平古堡、安平樹屋、德記洋行、億載金城等古蹟，就視如學者所提到的「商圈結合景點的標準型態」，因此後來在燈會結束之後，安平小鎮也能夠保持平均每個月50萬的觀光人潮，未來發展可期。
今年的你還沒國旅來趟一日遊、二日遊嗎？以上就是台灣上半年十大景點排行榜提供給民眾參考，看看哪些地方還沒去過看過，下回安排旅程時，不妨先納入首要考量囉！