SEVENTEEN成員美聲唱中文金曲　意外掀開田馥甄「忘詞黑歷史」

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▲SEVENTEEN成員DK多次演唱經典歌曲《喜歡你》。（圖／WEVERSE）

▲Hebe田馥甄在出道前的歌唱比賽演唱《喜歡你》時，整段忘詞長達10秒。（圖／WEVERSE）

許多韓團藝人為了拉近與華語圈粉絲的距離，除了學習幾句中文問候，學唱幾首中文歌也是經常有的事。SEVENTEEN成員DK日前在直播中，唱了新加坡女歌手陳潔儀的經典歌曲《喜歡你》，除了好歌喉讓粉絲如痴如醉，竟有人歪樓表示：「DK記得的歌詞比Hebe田馥甄還多。」意外掀開24年前Hebe的黑歷史，當時的她在出道前的歌唱比賽中唱這首歌時大忘詞。SEVENTEEN成員DK身為隊內主唱，歌聲甜蜜溫柔、兼具情感和技巧，他多次在直播、演唱會上唱《喜歡你》，似乎是非常喜歡這首歌。最近他直播時又再度演唱了一遍，發音也越唱越標準，粉絲紛紛留言大讚：「唱得好棒」、「光看著都感覺到幸福」、「希望能COVER整首歌」。還有粉絲聽著竟想起Hebe田馥甄，笑說：「DK記得的歌詞比Hebe田馥甄還多。」原來在S.H.E出道前的歌唱比賽中，當時才19歲的Hebe唱完主歌後，就忘詞了整整10秒，整段副歌歌詞都沒唱出來，直到第二段副歌才接上。這段Hebe忘詞黑歷史被挖出，讓許多網友都笑翻直呼：「田馥甄在山上也中槍！」、「小心她下山來折你手指」、「田馥甄不喜歡這篇貼文」。不過Hebe在出道後也多次在節目中唱這首歌，用乾淨又響亮的歌聲，替忘詞的自己雪恥，至今過去20多年，田馥甄演唱的《喜歡你》也依然是粉絲心目中的經典，常常敲碗希望她能夠再次翻唱。