SEVENTEEN珉奎寵粉無極限！親手拿掉粉絲臉上睫毛　全網暈船暴動

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▲珉奎先是抽出手與粉絲十指緊扣，但沒想到下一步居然伸手撫上對方的臉，幫粉絲把臉上的睫毛拿下來，連當事粉絲都嚇傻。（圖／Jingyang 小紅書）

▲珉奎來自韓國京畿道安養市，從小愛活蹦亂跳的他是不折不扣的運動少年，直到國中二年級前都在踢足球。（圖／min9yu_k IG）

韓國男團SEVENTEEN出道9年來吸粉無數，13名成員之間各異的獨特魅力與如同兄弟間的羈絆也迷倒眾多男男女女。其中，在團體中負責「門面」擔當的成員珉奎，擁有清爽但深邃的五官和超好的身材比例，是隊內的人氣成員。不過謙虛的珉奎依然相當寵粉，不只時常網路上回應粉絲留言，線下活動中粉絲福利更是給好給滿，近日有粉絲分享一段參加簽售活動的影片，貼心的珉奎竟然直接伸手幫粉絲拿掉臉上的睫毛，片段曝光後在社群平台上瘋傳，不只克拉（SEVENTEEN粉絲名）暴動，連其他團的粉絲都被珉奎的舉動嚇傻。日前，SEVENTEEN把握年長成員入伍前的最後時光，全員合體飛往中國北京展開簽售活動，與中國的克拉們近距離接觸。不過，其中一個參與活動的粉絲私下在社群平台中分享了自己在與珉奎互動的影片卻意外引起熱議，只見發布的影片中，珉奎先是抽出手與粉絲十指緊扣，又睜著他如同小狗般的圓眼盯著對方，目前為止都是正常流程，但沒想到珉奎居然看著看著，伸手撫上對方的臉，幫粉絲把臉上的睫毛拿下來。影片在中國社群平台發布後，不只該粉絲大暈船，連螢幕前的克拉也暴動，相當震驚在連牽手都要詢問工作人員的簽售活動上，珉奎居然主動「近距離粉絲福利」短短的9秒影片被搬運到推特後還突破了170萬次的瀏覽量，超過3000次引用，不少克拉忍不住哀嚎出聲，雖然羨慕但也狂讚珉奎的寵粉無極限。1997年4月6日出生的珉奎來自韓國京畿道安養市，從小愛活蹦亂跳的他是不折不扣的運動少年，直到國中二年級前都在踢足球，被星探發掘後才開始演藝生涯。擔任3年練習生的珉奎在2015年時拍板定案成為SEVENTEEN的一員並成功出道，同時也是SEVENTEEN內部的三個中分隊中Hip-hop Team的成員。近年來漸漸開始發展個人事業的他手握蘭蔻、歐舒丹、寶格麗等多家奢侈品牌大使，是團體中的高人氣成員。