快訊／中華男籃利多！高柏鎧正式成台灣人　領軍出征亞洲盃資格賽

中華男籃利多！高柏鎧（Brandon Gilbeck，吉爾貝克）正式歸化成為台灣人，11月底亞洲盃資格賽，高柏鎧將成為台灣最強門神，領軍中華隊出征國際賽。
內政部今(16)日正式通過高柏鎧的歸化申請案，使用殊勳方式，而非較複雜地「高專歸化」，也讓高柏鎧順利成為台灣人，且趕上11月底的亞洲盃資格賽。
「高專歸化」主要須符合連續兩年、每年合法在台居留183天以上，且須通過中文能力測驗，才能獲得。而高柏鎧則是走「殊勳條款」，以瓊斯盃亞軍的方式取得。
高柏鎧將披上中華隊戰袍
一路上協助歸化事宜的TPBL會長、立委莊瑞雄表示，這一路以來真的很不容易，從國籍法的修訂、資格的認定，到與內政部、體育署的協調，他都參與在其中。從最開始的因為居留期限的疑慮，經過跨部會的協調使用殊勳歸化，都是最後成事的關鍵。
莊瑞雄說明，當時在協調會中，高柏鎧說他在夢想家比賽、穿上中華隊球衣打瓊斯盃，球迷給他熱情的加油與回應，都讓他覺得是這裡的一份子。尤其是在休賽季到各城市旅遊時，台灣人對他的歡迎與照顧，更讓他下定決心要成為這個國家的一員，為國家隊盡一份心力。
莊瑞雄指出，這一切也要感謝許多人，感謝籃協的行政支援，以及教育部、體育署、內政部的協助，還有夢想家球團對高柏鎧的照顧，更要感謝高柏鎧對於這塊土地的認同。
莊瑞雄也期許，希望高柏鎧的加入，能夠讓年底的亞洲盃資格賽的團隊戰力更完整，讓中華隊能打出更好的成績，未來也會同時用立委及職籃會長的身分，繼續盡一份心力，讓台灣的籃壇、讓台灣的體育環境可以變得更好。
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「高專歸化」主要須符合連續兩年、每年合法在台居留183天以上，且須通過中文能力測驗，才能獲得。而高柏鎧則是走「殊勳條款」，以瓊斯盃亞軍的方式取得。
高柏鎧將披上中華隊戰袍
一路上協助歸化事宜的TPBL會長、立委莊瑞雄表示，這一路以來真的很不容易，從國籍法的修訂、資格的認定，到與內政部、體育署的協調，他都參與在其中。從最開始的因為居留期限的疑慮，經過跨部會的協調使用殊勳歸化，都是最後成事的關鍵。
莊瑞雄說明，當時在協調會中，高柏鎧說他在夢想家比賽、穿上中華隊球衣打瓊斯盃，球迷給他熱情的加油與回應，都讓他覺得是這裡的一份子。尤其是在休賽季到各城市旅遊時，台灣人對他的歡迎與照顧，更讓他下定決心要成為這個國家的一員，為國家隊盡一份心力。
莊瑞雄指出，這一切也要感謝許多人，感謝籃協的行政支援，以及教育部、體育署、內政部的協助，還有夢想家球團對高柏鎧的照顧，更要感謝高柏鎧對於這塊土地的認同。
莊瑞雄也期許，希望高柏鎧的加入，能夠讓年底的亞洲盃資格賽的團隊戰力更完整，讓中華隊能打出更好的成績，未來也會同時用立委及職籃會長的身分，繼續盡一份心力，讓台灣的籃壇、讓台灣的體育環境可以變得更好。