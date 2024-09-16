快訊／中華男籃利多！高柏鎧正式成台灣人　領軍出征亞洲盃資格賽

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▲TPBL會長、立委莊瑞雄(左)積極推動歸化相關事宜，也讓高柏鎧正式歸化成為台灣人。（圖／立委莊瑞雄辦公室提供）

內政部今(16)日正式通過高柏鎧的歸化申請案，使用殊勳方式，而非較複雜地「高專歸化」，也讓高柏鎧順利成為台灣人，且趕上11月底的亞洲盃資格賽。「高專歸化」主要須符合連續兩年、每年合法在台居留183天以上，且須通過中文能力測驗，才能獲得。而高柏鎧則是走「殊勳條款」，以瓊斯盃亞軍的方式取得。一路上協助歸化事宜的TPBL會長、立委莊瑞雄表示，這一路以來真的很不容易，莊瑞雄說明，當時在協調會中，高柏鎧說他在夢想家比賽、穿上中華隊球衣打瓊斯盃，球迷給他熱情的加油與回應，都讓他覺得是這裡的一份子。尤其是在休賽季到各城市旅遊時，台灣人對他的歡迎與照顧，更讓他下定決心要成為這個國家的一員，為國家隊盡一份心力。莊瑞雄指出，這一切也要感謝許多人，感謝籃協的行政支援，以及教育部、體育署、內政部的協助，還有夢想家球團對高柏鎧的照顧，更要感謝高柏鎧對於這塊土地的認同。莊瑞雄也期許，希望