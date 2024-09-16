川普險遇刺！馬斯克竟怨「怎沒人暗殺拜登和賀錦麗」掀輿論譁然

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▲馬斯克在X質疑沒有人試著暗殺拜登或賀錦麗，掀起爭議。（圖／翻攝自Ｘ）

美國前總統川普15日在佛州打高爾夫球，又遭遇一起企圖槍擊案件，一名58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）埋伏在灌木叢的，準備開槍攻擊時遭特勤發現制止，棄械逃離現場後被抓到，事件再度掀起全美討論。未料，一向力挺川普的特斯拉創辦人馬斯克在自家社群平台X轉發一則貼文，竟抱怨「怎沒人試圖暗殺拜登和賀錦麗」，引發美國社群熱議。川普在佛州自家的高爾夫球場打球時，槍手埋伏在草叢企圖朝川普開槍，特勤第一時間發現後與槍手駁火對峙，槍手逃逸後，警方在槍手埋伏的草叢、發現一把裝著瞄準器的AK-47，隨即啟動包圍網在洲際公路攔下槍手。川普此次並未真正遭遇槍擊，他在事後再度發表聲明表示、永遠不會投降。在川普又一次遭襲後，馬斯克在社群平台X轉發了一則虛擬迷因貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）設計師DogeDesigner的貼文，該則貼文問「為什麼他們想殺川普？」；未料，馬斯克轉發後打上，「甚至沒有人嘗試暗殺拜登或賀錦麗」，並附上一個匪夷所思的表情符號。這則貼文隨即引來爭議，許多網友認為馬斯克試圖掀起仇恨行動，紛紛標記FBI以及CIA的社群帳號表達不滿，馬斯克隨後悄悄將該則貼文刪除，但在刪除前，貼文已有數百萬次觀看。