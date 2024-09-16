嘉興國中巧固球隊為國爭光　吳立森到校嘉勉

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▲嘉興巧固球隊不僅在運動場上表現優異，贏得球技上的勝利，更重要的是贏得競爭對手的尊重，成為彼此可敬的對手。（圖／高市府教育局提供）

岡山區嘉興國中巧固球隊勇奪「2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽」冠軍，創下全國歷年來最佳成績。高市府教育局長吳立森今(16)日特別到校嘉勉球員的表現，並指出，此次勝利不僅是嘉興國中的榮耀，更是高雄市的驕傲。吳立森到嘉興國中，特別嘉勉於2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽U15中榮獲冠軍的中華臺北青少年國家代表隊。吳立森說，嘉興國中於此次國際競賽一路過關斬將，展現出強大的實力與團隊合作精神。最終以出色的表現連續擊敗馬來西亞、香港、尼泊爾、澳門；以及冠亞軍戰對上新加坡時，從比數拉鋸到延長戰局奪冠，擊敗五個國家，寫下學校歷史新頁，為國家添得國際榮譽。高市府教育局將持續支持學校體育運動發展，鼓勵更多學生參與各類運動，在國際舞台上發光發熱。嘉興國中校長呂美儀表示，嘉興國中巧固球隊的優秀表現奠基於嘉興國小打下的深厚根基。比賽時球員展現絕佳的毅力，發揮團隊默契，咬牙堅持到底。即使面臨比數落後的困境，依然能夠奮戰不懈逆轉勝抱回獎盃。尤其嘉興巧固球隊在教練林詩芸的帶領下，學生不僅在運動場上表現優異贏得球技上的勝利，更重要的是贏得競爭對手的尊重，成為彼此可敬的對手。嘉興國中是教育部永續循環示範學校，以「精緻又充滿美感的校園就是學生多元展能的舞臺」為辦學理念，鼓勵學生發揮潛能挑戰自我。學生在美術、語文、科展、體育、機器人等競賽中獲獎連連，其中巧固球校隊僅能利用社團課與假日的勤奮自主練習，不斷磨練球技、培養團隊默契，終於在教育局專款補助下圓夢出國參賽。