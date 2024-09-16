台股、債券ETF受益人數續創新高！高股息ETF超夯　一周增加2%

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全球股市反彈，但台股、債券ETF受益人數續創新高，尤其是高股息ETF頗受投資人青睞，受益人周增2%。投資人持續買進ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數達到975.8萬人，再創新高，持續往千萬人邁進；較上一周新增8萬人，增幅1%。而美國聯準會本周可望宣布降息，吸引投資人買進債券ETF，受益人數也來到196.4萬人，周增6,065人，增幅0.3%。海外ETF受益人數達138.9萬人，周增243人，表現持平。今年以來，台股ETF受益人數成長368.8萬人，增幅61%。其中21檔高股息ETF受益人數合計693.8萬人，占整體台股ETF受益人數高達71.1%；且高股息ETF受益人數年增314.4萬人，增幅高達81%，以上周增幅來看，高股息ETF受益人數成長6.6萬人，增幅2%，明顯較整體台股ETF的增幅1%更高，顯示高股息ETF仍是最受投資人青睞的商品。中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，從台股ETF受益人數變化來看，台灣投資人仍青睞能提供穩定息收的高股息ETF。受惠台股上半年表現亮眼，成立時間較長的高股息ETF，已累積較長時間的資本利得，有穩定派發股息的本錢，持續吸引投資人買進。另外，隨著時序進入第四季傳統旺季，台股基本面具有支撐，加上長線AI需求旺盛，企業與民生導入AI為不可逆之趨勢，科技股仍為台股主流。綜觀市面上高股息ETF，不少是以未來成長性強的科技股為成分股，加上市場近期歷經估值修正調整，有望搭上這波成長列車。至於債券ETF方面，美國聯準會本周可望宣布降息，持續吸引投資人湧入，今年以來受益人受增加82萬人，增幅高達71%，為三類ETF之冠。其中仍以長天期美債ETF、投資等級債ETF的受益人數成長最多；亦有不少投資人押寶美國經濟軟著陸，選擇風險較高但利率也較高的非投等債ETF。中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，美國通膨逐漸趨緩，且經濟呈現軟著陸機率高，給予聯準會預防性降息的籌碼。市場估計聯準會今年降息3至4碼空間，明年則有每次開會都有降一碼幅度，但考量當前美債利率水準已反映今年降息幅度，建議早已進行卡位長天期美債ETF的投資人發揮耐心，至少持有半年至一年左右的時間，有機會獲取豐厚資本利得。另外，可順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，也較非投等債ETF能避免美國經濟轉向衰退的風險。惟後續仍得留意美國總統大選、國際油價變動以及經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。