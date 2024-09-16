蛋黃酥不買陳耀訓、不二坊！老饕改吃這間上癮：水準高、回購20次

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▲台中知名老店香格禮坊的蛋黃酥最近備受討論，不少吃過的老饕大讚水準不輸「不二坊」、「陳耀訓」。（圖/香格里坊臉書）

▲香格禮坊的蛋黃酥不僅好吃，連外包裝的設計都被大讚好看，適合送禮，同樣也有「蛋黃酥界愛馬仕」的稱號。（圖/美食公社）

▲香格禮坊知名的糕點還有芋Q酥（左）以及小月餅（右），中間則是最為人熟知的蛋黃酥啦！是在Google斬獲4.5顆星超高評分的糕餅店。（圖/香格禮坊臉書）

中秋節蛋黃酥大戰！今年中秋月餅系列聲量王，絕對就是各家的蛋黃酥系列，在價格上、品質、外包裝甚至口感，都被大家討論過一輪，然而就有網友分享自己心目中認為最喜歡的蛋黃酥品牌，不是高貴的陳耀訓、不是CP值最頂尖的不二坊，而是同為台中的排隊名店「香格禮坊」，引起不少人認同，表示水準超高又便宜，業者甚至自稱是「蛋黃酥的家」，相當有趣。有網友在「Threads」貼文指出「完全不會輸給不二坊，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「之前團購吃過一次整個上癮，還特地去台中朝聖本店，真的超級好吃」、「香格禮坊心目中第一蛋黃酥。」事實上，網友提到的這間「香格禮坊」糕餅店，，但隨著市場的變化，香格禮坊逐漸轉型，在台中深耕超過30年，有趣的是，加上精美的外包裝，讓香格禮坊被許多網友讚賞《NOWnews》記者也曾經吃過香格禮坊的蛋黃酥，，僅有底部稍微較酥；，吃完絕對是讓人會想再回購的品牌，送禮跟自己吃都非常合適！，不少吃過的人都表示看完這麼多好評，下回如果不二坊又大排長龍、又搶不到陳耀訓，或許也可以參考香格禮坊的蛋黃酥唷！📍地址：台中市北區梅亭街557號📍電話：04-2205-6608📍營業時間：每週一至週日早上9點至晚上9點溫馨提醒：目前官方中秋節網路訂購商品服務暫時關閉，