蛋黃酥不買陳耀訓、不二坊！老饕改吃這間上癮：水準高、回購20次

中秋節蛋黃酥大戰！今年中秋月餅系列聲量王，絕對就是各家的蛋黃酥系列，在價格上、品質、外包裝甚至口感，都被大家討論過一輪，然而就有網友分享自己心目中認為最喜歡的蛋黃酥品牌，不是高貴的陳耀訓、不是CP值最頂尖的不二坊，而是同為台中的排隊名店「香格禮坊」，引起不少人認同，表示水準超高又便宜，業者甚至自稱是「蛋黃酥的家」，相當有趣。
有網友在「Threads」貼文指出「最近中秋節家人拿回來一盒名叫香格禮坊的蛋黃酥，根本連聽都沒聽過，聽說是台中在地人才比較知道的店，結果一吃下去大驚艷！完全不會輸給不二坊，而且一個價格才46元還比不二坊便宜，也是陳耀訓的一半，真的好好吃！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「香格禮坊超讚的！在地的名店外縣市不知道正常」、「我就是都吃香格禮坊的蛋黃酥，真的很有水準，一顆才46元，外包裝又超美的，也非常適合送禮」、「我們家連不是中秋節都會買香格禮坊蛋黃酥來吃，看有沒有吃掉20盒以上」、「之前團購吃過一次整個上癮，還特地去台中朝聖本店，真的超級好吃」、「香格禮坊心目中第一蛋黃酥。」
台中香格禮坊蛋黃酥也是「愛馬仕等級」！水準不輸不二坊、陳耀訓
事實上，網友提到的這間「香格禮坊」糕餅店，是台中在地的名店，創立於1992年，老闆擁有超過40年的做餅經驗，一開始他們也不是專做傳統糕餅，而是瑞士捲蛋糕，但隨著市場的變化，香格禮坊逐漸轉型，在台中深耕超過30年，店內不僅蛋黃酥是招牌，還包括太陽餅、老婆餅、鳳梨酥、芋Q餅以及小月餅等，各個都是超人氣。
有趣的是，香格禮坊在網路上同樣也被封為是「蛋黃酥界愛馬仕」，與知名的陳耀訓齊名，其價格單顆46元，僅是陳耀訓的一半，也比同為台中知名的不二坊還要便宜，加上精美的外包裝，讓香格禮坊被許多網友讚賞「包裝精緻還會送紙袋，送禮都覺得超讚的！」、「非常適合送禮的一家店，不愧同樣也有蛋黃酥愛馬仕之稱。」
香格禮坊蛋黃酥試吃心得！「蛋黃酥的家」4.5顆星超高評價
《NOWnews》記者也曾經吃過香格禮坊的蛋黃酥，如果要說與不二坊最大的差別的話，香格禮坊的外皮並不是走酥脆的路線，也相對沒有這麼厚的外皮，僅有底部稍微較酥；內餡部分個人口感覺得烏豆沙甜度中間偏上，但是非常濕潤而且不乾，鹹蛋黃的香氣也非常夠，吃完絕對是讓人會想再回購的品牌，送禮跟自己吃都非常合適！
值得一提的是，香格禮坊的Google名稱非常有趣，地點後方還標註是「蛋黃酥的家」，經營多年斬獲4.5顆星的高分，這個評價是遠超許多老店，不少吃過的人都表示「排隊也不用排很久，店員動作超快，值得回購的好吃蛋黃酥」、「中秋送禮首選，外包裝實在太美又便宜好吃，大推一個」、「不愧是蛋黃酥的家，沒有愧對這個封號了，推推！」看完這麼多好評，下回如果不二坊又大排長龍、又搶不到陳耀訓，或許也可以參考香格禮坊的蛋黃酥唷！
🟡台中香格禮坊糕餅店
📍地址：台中市北區梅亭街557號
📍電話：04-2205-6608
📍營業時間：每週一至週日早上9點至晚上9點
📍官方網站點這裡
溫馨提醒：目前官方中秋節網路訂購商品服務暫時關閉，如果有需求民眾可以至門市詢問或者購買，網路訂購的服務將在9月底才會重新開放，蛋黃酥5入禮盒230元台幣，10入禮盒價格則為460元台幣！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「香格禮坊超讚的！在地的名店外縣市不知道正常」、「我就是都吃香格禮坊的蛋黃酥，真的很有水準，一顆才46元，外包裝又超美的，也非常適合送禮」、「我們家連不是中秋節都會買香格禮坊蛋黃酥來吃，看有沒有吃掉20盒以上」、「之前團購吃過一次整個上癮，還特地去台中朝聖本店，真的超級好吃」、「香格禮坊心目中第一蛋黃酥。」
台中香格禮坊蛋黃酥也是「愛馬仕等級」！水準不輸不二坊、陳耀訓
事實上，網友提到的這間「香格禮坊」糕餅店，是台中在地的名店，創立於1992年，老闆擁有超過40年的做餅經驗，一開始他們也不是專做傳統糕餅，而是瑞士捲蛋糕，但隨著市場的變化，香格禮坊逐漸轉型，在台中深耕超過30年，店內不僅蛋黃酥是招牌，還包括太陽餅、老婆餅、鳳梨酥、芋Q餅以及小月餅等，各個都是超人氣。
有趣的是，香格禮坊在網路上同樣也被封為是「蛋黃酥界愛馬仕」，與知名的陳耀訓齊名，其價格單顆46元，僅是陳耀訓的一半，也比同為台中知名的不二坊還要便宜，加上精美的外包裝，讓香格禮坊被許多網友讚賞「包裝精緻還會送紙袋，送禮都覺得超讚的！」、「非常適合送禮的一家店，不愧同樣也有蛋黃酥愛馬仕之稱。」
香格禮坊蛋黃酥試吃心得！「蛋黃酥的家」4.5顆星超高評價
《NOWnews》記者也曾經吃過香格禮坊的蛋黃酥，如果要說與不二坊最大的差別的話，香格禮坊的外皮並不是走酥脆的路線，也相對沒有這麼厚的外皮，僅有底部稍微較酥；內餡部分個人口感覺得烏豆沙甜度中間偏上，但是非常濕潤而且不乾，鹹蛋黃的香氣也非常夠，吃完絕對是讓人會想再回購的品牌，送禮跟自己吃都非常合適！
值得一提的是，香格禮坊的Google名稱非常有趣，地點後方還標註是「蛋黃酥的家」，經營多年斬獲4.5顆星的高分，這個評價是遠超許多老店，不少吃過的人都表示「排隊也不用排很久，店員動作超快，值得回購的好吃蛋黃酥」、「中秋送禮首選，外包裝實在太美又便宜好吃，大推一個」、「不愧是蛋黃酥的家，沒有愧對這個封號了，推推！」看完這麼多好評，下回如果不二坊又大排長龍、又搶不到陳耀訓，或許也可以參考香格禮坊的蛋黃酥唷！
🟡台中香格禮坊糕餅店
📍地址：台中市北區梅亭街557號
📍電話：04-2205-6608
📍營業時間：每週一至週日早上9點至晚上9點
📍官方網站點這裡
溫馨提醒：目前官方中秋節網路訂購商品服務暫時關閉，如果有需求民眾可以至門市詢問或者購買，網路訂購的服務將在9月底才會重新開放，蛋黃酥5入禮盒230元台幣，10入禮盒價格則為460元台幣！