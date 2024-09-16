越南損失522億元！颱風摩羯釀重大經濟損失　GDP減少0.15個百分點

我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風摩羯（Yagi）除了導致眾多人傷亡，也造成越南重大經濟損失，預估損失逾40兆越南盾（約新台幣522億元）， GDP減少0.15個百分點。綜合越南媒體報導，颱風摩羯及其後續環流已導致越南281人死亡、67人失蹤、1921人受傷、23.2萬間房屋受損、約27萬公頃的水稻、農作物還有果樹被淹沒、260萬隻家禽與家畜死亡。越南計劃投資部部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）15日在政府常務會議上表示，颱風摩羯及後續環流影響越南北部26個省市及清化省（Thanh Hoa），這些地方占越南GDP逾41%，人口數占全越南40%。越南計劃投資部表示，颱風摩羯造成越南約40兆越南盾財損，以慘遭颱風橫掃的海防市（Hai Phong）來說，損失將近11兆越南盾，相當於海防市2023年全年財政收入的1/10。越南預計2024年的經濟成長率可以達到7%，並希望將通膨控制在4.5%以下。然而突然受摩羯颱風侵襲，越南計劃投資部估計，越南今年全年的GDP成長將減少0.15個百分點，經濟成長率預估達6.8%至7%。