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中秋節禁忌懶人包一次看　警消醫護不吃鳳梨酥、航空業不可送醉雞

記者陳韋帆／綜合報導

▲台灣中秋節禁忌多，各行各業都有不同的禁忌食物，命理師提醒大家不要誤觸。（示意圖／記者李琦瑋攝）
▲台灣中秋節禁忌多，各行各業都有不同的禁忌食物，命理師提醒大家不要誤觸。（示意圖／記者李琦瑋攝）
中秋節(9月17日)即將到來，中秋節與春節、端午節並稱三大節日，但台灣民俗禁忌多，中秋節「送禮、進食、行為」都可能觸犯，如送禮各行業別有不同忌諱，如航空業者不吃醉雞，更重要的是「心血管疾病、糖尿病」患者忌食柚子(科學非迷信)，千萬要注意。

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▲中國將自3月開始暫停台灣鳳梨進口。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台灣各行各業禁忌食物大多與諧音有關，如多數人喜歡拜鳳梨（旺來），但警消醫護卻是禁忌食物。（圖／翻攝Pexels）
各行各業食物禁忌
一、警消醫護：鳳梨及鳳梨酥(台語：旺來)、芒果(忙)、養樂多(多多 事情多)、可樂(氣多)、西瓜(死鬼)。

二、金融從業相關人員：熊，象徵反轉成「熊市」空頭。

三、不動產仲介員：芭樂，「芭樂」票=空頭支票。

四、航空業者 ：醉雞，與「墜機」諧音相同。

▲賞月,中秋節,月亮。（圖／pexels）
▲中秋節的民間禁忌大多與傳說、信仰有關，如不可惹怒月神、月亮屬陰等。（圖／pexels）
民間八大禁忌
一、瀏海遮額頭：遮住印堂，有壞氣運。

二、手指月亮：對月神不敬，耳朵會被割。

三、精神不好者賞月：月屬陰，不利其運勢。

四、男性拜月：月屬陰，女子可拜求姻緣，但男性忌拜。

五、戲弄兔子：嫦娥有養兔子，會觸怒嫦娥。

六、河邊、海邊戲水：月亮照映在水面，戲水會觸怒月神。

七、稜角食物：容易招來口舌是非。

八、拜月老用假花：容易招來爛桃花。

▲陳佑丞醫師示警，中秋節吃柚子，要注意10大類藥物和柚子出現交互作用，副作用嚴重者恐怕會致命。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲中醫陳勇利提醒，中秋節吃柚子，要留意與慢性病藥物出現交互作用，副作用嚴重者恐怕會致命。（示意圖／翻攝自Pixabay）
食物禁忌(科學)
台中執業中醫師陳勇利表示，柚子含有「呋喃香豆素」成分，會抑制人體代謝特定藥物酵素CYP3A4，導致血液中藥物濃度異常升高，包括「降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥」等，都有可能產生不良交互作用，嚴重可能會致命，慢性病患者宜欲食用應先與藥師或醫師討論。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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