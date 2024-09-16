《原子少年2》9歲NANA對決敖犬！坤達重現〈星期五晚上〉嗨翻全場

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▲坤達（中）、牛奶（右四）率領晨之星帶來Energy紅遍大街小巷的歌曲《星期五晚上》。（圖／踢帕娛樂提供）

▲玖壹壹的健志帶領天狼星帶來最「LOCAL」的舞台，嗨翻全場。（圖／踢帕娛樂提供）

《原子少年》第二季導師合作賽上半集播出後討論熱烈，9月14日播出的下半集更加炸裂，首先由坤達率領晨之星帶來Energy紅遍大街小巷的歌曲《星期五晚上》，牛奶受邀於選手們練習到一半時驚喜加盟，讓每位選手都非常開心，Alex也趁機向兩位合作導師展示了自己的手機桌布，正是坤達先前對於他的表演回饋給他的十字箴言：「不要太規矩，會看不到你」，不僅如此，9歲舞者NANA更是現場和敖犬等人Battle。憶及第一季的合作賽，坤達決定邀請牛奶一起登台合作，除了讓表演更豐富之外，也有分擔壓力的用意。第二次參加導師合作賽的坤達，將十六蹲的難度再升級，連彩排都全力釋放，絲毫不敢鬆懈，更有感而發的對鏡頭說：「原子少年沒有這麼簡單好嗎？」正式表演結束後，全場歡呼不斷，負責評分合作賽的學姐們更表示，因為每個到C位的人都像舞擔，讓他們一度陷入了混亂，超高評價讓台上選手們非常開心。下半場第二組則是由玖壹壹的健志帶領天狼星帶來最「LOCAL」的舞台，本次舞台也是重新Remix的特別版，健志為了能讓選手有更多發揮空間，還將自己的部分交給選手表現，相當信任天狼星的選手們。正式表演時，全員一起戴上墨鏡表演，氣氛渲染到最高點，歐弟看完讚嘆表示，「這是氣氛，是無視分數的存在」認為天狼星的表演相當成功。健志本人則說，雖然只和天狼星見面排練了兩次，但是非常的和諧，沒有代溝，合作非常順利，很開心可以和天狼星一起完成這場表演。下半場的壓軸演出則是Bboy NANA和風行者的合作舞台，本次舞台也是NANA第一次以偶像舞台的形式表演，面對不同於以往的表演方式，NANA也表示和風行者的哥哥們一起跳舞很開心，從哥哥們身上學到了跳舞時的表情管理以及表演時和其他夥伴的互動，收穫許多。作為壓軸登場的世界冠軍，NANA和在場專精舞蹈的導師敖犬、牛奶、歐弟等人加碼進行了一場絕無僅有的Battle大賽，年紀加起來130歲的三位導師輪番上陣對決9歲的世界冠軍，過程中雙方大招頻出，現場熱血沸騰，非常精彩。《原子少年2》開播後討論度未減，9月28日即將迎來首場迷你演唱會，9月15日開賣即秒殺，相當搶手，本次更加碼開放福利見面會，將在9月18日啟售，詳情請見售票官網。