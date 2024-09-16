中國人專打中國人！2大媽羽田機場秀螂性　互抓頭髮大吵嚇傻旅客

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中國大媽再度於海外展現螂性，甚至公開違反中國國家主席習近平旨意？日本東京羽田機場裡，兩名中國大媽疑似為了排隊而吵架，甚至打起架來，演變成中國人打中國人的局面，讓習近平的「中國人不打中國人」又成泡影。知名X平台帳號「李老師不是你老師」貼出一則影片，可看到兩名中國大媽，在羽田機場排隊準備登機手續時，突然互相大吵，似乎因為插隊問題起爭議。未料，兩人不顧對方同樣來自中國，當場在海外上演大亂鬥，互相抓住對方的頭髮不放，場面一度混亂，機場警察獲報後，前來勸架，儘管試圖介入勸說兩人不要打架，也束手無策，因為聽不懂她們在吵什麼，不知該如何勸阻。中國人在海外排隊時常掀起爭議，就在上月底就曾有日本女子向富士電視台指控，在東京迪士尼排隊購買最新上市的限量版達菲熊，沒想到有一群中國人士竟組成集團，插隊爆買達菲熊。