孫娜恩坦言「和Apink已斷聯」　看鄭恩地新劇：用粉絲的心情支持

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▲孫娜恩（右三）在2022年退出Apink。（圖／Apink IG）

▲孫娜恩（右）主演的《浪漫這一家》接檔鄭恩地（左）主演的《她的日與夜》播出。（圖／鄭恩地 孫娜恩 IG）

韓劇《浪漫這一家》在昨（16）日迎來大結局，主演之一孫娜恩接受終映訪問，除了聊到出演此劇的心境，也罕見地提到了前所屬團體Apink，她坦言現在已經沒有和成員們聯絡，恰好《浪漫這一家》的同檔前作正是前成員鄭恩地主演的《她的日與夜》，娜恩表示自己以粉絲的心在支持、在心裡替對方加油，看到對方獲得成功她也感到非常開心。在Apink出道10週年後不久，娜恩宣布和公司合約到期、並未續約，雖然離開公司，但雙方都約定好會繼續維持6人的團體活動，娜恩還有發表一篇長文表示反對解散、Apink永遠是6個人。然而隔年出道11週年前夕娜恩卻以要專注演技為由退出Apink，讓粉絲震驚又錯愕。由於同樣有在演戲的成員還有鄭恩地、尹普美等人，因此對於孫娜恩的退團，難免會有許多不諒解的聲浪、認為她背叛團體。對此孫娜恩也難得正面回應：「並不會感到委屈。」她回憶當時已經拍攝了專輯封面和MV，但因為日程安排問題所以沒辦法一起活動，對成員和粉絲們感到很抱歉，自己也覺得遺憾。雖然如此，她也強調Apink是從10幾歲開始長時間在一起的團隊，讓她留下了美好珍貴的記憶。娜恩坦言現在沒有和成員們聯絡了，不過自己正以粉絲的心情在支持她們，除了團體活動以外，看到恩地的戲劇作品《她的日與夜》獲得成功，她也為此感到高興。恰好自己演出的《浪漫這一家》接檔《她的日與夜》播出，能夠接力下去是一件值得開心的事，並表示只要是成員們出演的作品都想要找來觀看，看著大家努力的模樣，她都有在心裡為每個人應援。