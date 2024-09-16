賈永婕收恐嚇郵件！法務人員持截圖報警處理　嫌囂張嗆：為民除害

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近日，台北市101大樓董事長賈永婕，驚傳收到殺人恐嚇訊息，本月13日晚間，法務人員持訊息截圖，前往信義警分局三張犁派出所報案，據悉，嫌犯透過電子郵件，傳送了「我已經準備好了、要為民除害、伸張正義，準備殺掉賈永婕」、「殺死賈永婕伸張正義」等文字，目前警方已受理報案，將會同台北市刑大、科技偵查隊，共組專案小組偵辦追查。據了解，賈永婕近期收到恐嚇訊息，對此，101大樓法務人員前往報案，嫌犯使用Google的gmail帳戶寄送恐嚇信，文字中揚言要「殺死賈永婕伸張正義」，目前警方不排除境外勢力或民眾惡作劇，將調閱該郵件帳號，以釐清案情。針對此事，賈永婕表示感謝大家關心，指出台北101已於本月13日，依照相關程序報警處理，同時亦加強內部安全措施，提高館內異常巡查及增加場域保全人力 ；台北101並將積極配合警方進行偵辦，針對妨害社會秩序之不法行為，追究相關法律責任。