包入愛心 喜願家園院生製做月餅多一味

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▲基金會董事長吳子鈞表示，喜願家園院生製做月餅多一味，除了內餡還包入愛心。（圖／喜願家園提供）

▲喜願家園院生製做月餅多一味， 除了內餡還包入愛心。（圖／喜願家園提供）

每逢中秋節，台中市宏恩基金會附設喜願家園會安排烘焙師傅與院生聯手製作月餅，讓院生品嘗以歡度中秋節，也對外義賣。今年邁入第三年，基金會董事長吳子鈞表示，喜願家園製作月餅，在意的不是販賣數量，而是希望透過職能教育，培養院生一技之長，以利早日重返家庭與社會。所以喜願家園的月餅，與坊間販售的不一樣，因為包入愛心，所以多了「愛」的滋味。宏恩基金會今日在台中LALAPORT蔦屋書店發表中秋節禮盒，並報告院生參與製作成果。也是台中宏恩醫療體系總院長的吳子鈞，長期關注身心障礙者議題。16年前中秋節前夕，只因院生表達想有個「家」，在「家」過中秋，他毅然扺押房產，投入所有資產成立宏恩社福基金會，並在彰化縣芳苑鄉創設喜願家園，提供精障與智障者溫暖家園，並給予諮詢輔導與職能培訓。喜願家園從三年前開始，由烘焙師傅與志工帶領病況較穩定的院生，協助製作中秋月餅。吳子鈞表示，前幾天家園的十多名院生，與烘焙師一同製作蛋黃酥和綠豆椪等糕餅，院生興致高昂，看到黃澄澄的蛋黃酥出爐，各個開心的手舞足蹈，很有成就感。吳金鈞強調，這是一種職能治療，另一種說法就是「技能陶冶」，希望透過技能培訓讓院生學得一技之長，將來好回歸家庭或者重返社會。除了烘焙訓練外，喜願家園的職能治療也包括訓練20多名照顧服務員，水電工助理，還有清潔班人員等，不少人已經到相關機構工作。吳子鈞表示，許多醫院或者機構在接受評鑑前需要清潔及美化環境，受過專業訓練的院生可以做到與一般清潔人員一樣的水準。喜願家園一路走來，就是要讓這些弱勢朋友能夠成長，擁有一技之長，早日回歸社會。今天在發表會上，吳子鈞特別強調，喜願家園安排院生製作月餅，主要是讓院生學習技藝，品嚐自己製作的月餅，感受中秋佳節的歡樂，並不在意販售數量。所以家園的月餅和坊間的月餅不一樣，因為內餡包的是愛心，品嘗起來多了愛的好滋味。