高科大爆狼師案！教授涉嫌收賄幫學生寫論文案外案　校方處置出爐

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國立高雄科技大學唐姓、王姓教授涉嫌收賄協助學生取得碩、博士論文，橋頭地檢署日前依違背職務收賄罪起訴，其中唐姓教授還被檢方查出，竟對博士班女學生伸狼爪性侵猥褻得逞，依涉犯《刑法》利用權勢性交依法起訴，對此，高雄科技大學副主任祕書侯智耀代表校方作出回應。高科大表示，關於本校教師涉犯貪污治罪條例之公務員違背職務收受賄賂罪等，經臺灣橋頭地方檢察署提起公訴。本校尊重檢調機關調查偵辦之結果，惟在法院尚未判決有罪確定前，希冀各界平衡看待本案。高科大針對涉案之教師，秉毋枉毋縱之態度，已由三級教評會依教師法對唐師作暫時停聘三個月之處分，另王師部分仍在三級教評審議程序中。關於教師涉犯利用權勢性交罪，高科大校已啟動校安通報，並依性別平等教育法開啟校內之性平調查，唐師所涉性平案另啟教評審議。違反學術倫理之學生，高科大已依法規召開違反學術倫理調查委員會，如經調查確認違反學術倫理之情形屬實，則撤銷其學位並以退學論處。