台灣超商「完整名稱」沒人在說了！38年前廣告解密：聽起來超霸氣

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▲7-11超商在1980年代仍以橘紅色為主題當作招牌。（圖／翻攝YT@張哲生）

全台灣的超商總數在去年底已經多達1萬3700多間，密集度高居世界第二只輸給南韓，而超商提供的服務更是越來越多元，從煮咖啡到近年的熱炒都要會。近日有網友翻出38年前的7-11超商廣告，不但喚起許多人被塵封的回憶，更讓超商完整名稱這個在現代已經不常被用到名詞被想起。一位網友在社群平台Threads上，分享一段38年前播出的電視廣告，是由當時統一企業公司，為了宣傳旗下7-11「國際性連鎖超級商店」所製作，影片中店員第一代7-11橘色圓圈為基底的制服，在櫃檯前向來訪的顧客稍稍鞠躬。隨後鏡頭帶向超商內的各種設施，包含開放式的冰箱、鮮食及熱狗機、微波爐等等一應俱全，後來還拍攝小朋友拿到一杯10元就裝得滿滿的思樂冰，開心在櫃檯結帳的畫面，廣告最後也主打的最大特色，就是24小時營業全年無休。網友隨後還在留言區補充，這部廣告是在1986年拍攝，而地點是位於大安區的信義門市，目前這間店仍持續營運當中，而且還在1990年代再度被選為廣告拍攝地點，這時提款機、霜淇淋機、咖啡等服務也都出現了，能明顯感受到「超級商店」的進化歷程。不少網友看完這段懷舊影片後，也紛紛驚呼「原來超商是指超級商店嗎，從小到大都沒這樣說過XD」、「超級商店，聽起來超霸氣」、「38年前就在24小時了，也太強」、「思樂冰每杯10元，真懷念之前的物價」、「現在看到反而會想逛復刻38年前的店面」。