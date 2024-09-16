呂政儒乘坐酒駕車輛！遭TPBL聯盟禁賽12場　「酒駕」判罰標準出爐

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TPBL聯盟今（16）日針對新北國王球員呂政儒於8月26日清晨乘坐酒駕車輛事件公布裁罰，聯盟表示，本次事件因當事人事後自白酒駕，新北國王球員呂政儒未盡提醒義務，然事情發生之時聯盟尚未公告規章，因此將此案例送交常務理事會裁罰，常務理事會決議判罰禁賽12場。一、常務理事會針對酒駕與酒駕連坐增設判罰標準：1.酒駕為本人自知情況，遇臨檢、檢舉或其他類型可佐證情事，經聯盟查核確認，禁賽全季例行賽場次（視該季場次數量而定）。本賽季標準為例行賽36場，執行結束可於該季剩餘場次上場。如有肇事情境，另行追加懲處。2.共乘酒駕者車輛、借用車輛與飲酒者等相關類似連坐處境狀況特殊，因應不同情況聯盟可處以不同懲處作法。針對明知故犯者，標準處以半季禁賽處置。3.以上罰則，若尚未於該季執行結束，需於下個賽季繼續執行。二、新北國王球員呂政儒依照上述標準，應判罰禁賽半賽季，惟新北國王球員呂政儒本人自述無飲酒之實情，對於駕駛者是否飲酒處於不知情，因此由常務理事會決議判罰禁賽12場。在上月26日因為搭乘周儀翔酒駕車，遭到球迷撻伐。新北國王也立刻祭出罰款懲處，罰款新台幣50萬元。呂政儒今(13)日出席球隊媒體日也公開致歉，並還原事情真相，並強調「絕對沒有去酒店狂歡。」呂政儒表示，「當天收到好友邀請去東區夜店，但因為服裝不符合規定，所以並沒有進去，只在樓下與友人聊了10分鐘後，就搭上了周儀翔的車子離去。」再度重申沒有去酒店，當天也沒喝酒，呂政儒說，「我沒有盡到提醒的義務，讓周儀翔酒駕，我也要負所有責任。願意接受球團懲處和外界批評。」