快訊／嘉義又搖了！布袋20:17規模3.9「極淺層地震」　5縣市有感

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地牛又翻身！據中央氣象署地震測報中心資料顯示，今（16）日晚間8點17分，嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模3.9地震，震央位於嘉義縣政府西南方 20.8 公里 ，即嘉義縣布袋鎮，地震深度9.4公里，屬極淺層地震。嘉義縣地區最大震度 3級臺南市地區最大震度 2級雲林縣地區最大震度 2級嘉義市地區最大震度 1級彰化縣地區最大震度 1級針對近期嘉義地震頻繁的問題，中央氣象署前地震中心主任郭鎧紋表示，主因是「外海正斷層」拉張作用，與0403花蓮地震序列無關，且外海正斷層早已經存在許久，不過之前沒有活動數據，已經休息很久，現在開始活動、釋放能量，可能會發展成一個比較大的斷層構造，未來該區域將成為地震好發區，地震頻繁。