開工咖啡優惠！7-11咖啡20元　全家第2杯9元、紅豆煉乳雪糕買1送1

快訊／嘉義又搖了！布袋20:17規模3.9「極淺層地震」　5縣市有感

記者潘毅／綜合報導

▲據中央氣象署地震測報中心資料顯示，今（16）日晚間8點17分，嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模3.9地震。（圖／中央氣象署）
▲據中央氣象署地震測報中心資料顯示，今（16）日晚間8點17分，嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模3.9地震。（圖／中央氣象署）
地牛又翻身！據中央氣象署地震測報中心資料顯示，今（16）日晚間8點17分，嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模3.9地震，震央位於嘉義縣政府西南方 20.8 公里 ，即嘉義縣布袋鎮，地震深度9.4公里，屬極淺層地震。

我是廣告 請繼續往下閱讀
各地震度級

嘉義縣地區最大震度 3級
臺南市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級

針對近期嘉義地震頻繁的問題，中央氣象署前地震中心主任郭鎧紋表示，主因是「外海正斷層」拉張作用，與0403花蓮地震序列無關，且外海正斷層早已經存在許久，不過之前沒有活動數據，已經休息很久，現在開始活動、釋放能量，可能會發展成一個比較大的斷層構造，未來該區域將成為地震好發區，地震頻繁。
 

台灣地震多、中古屋裂痕正常？他看3間都這樣　房仲酸太挑會買嘸

中秋節前「嘉義布袋連7震」！專家：新地震好發區　0413曾一夜8震

快訊／中秋前夕連6震！嘉義規模3.5「極淺層地震」　台南搖晃有感

快訊／南台灣又地牛翻身！08:17台南「規模4」地震　最大震度3級

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載