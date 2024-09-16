羅志祥開唱麥克風連續出包　歌迷喊「退票」他嗆：下不下流啊！

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▲▼羅志祥開唱麥克風出包。（圖／翻攝自微博）

羅志祥近來在馬來西亞開唱，唱到經典歌曲《精舞門》時突然音樂斷掉，麥克風也沒聲音，重來一次又發生一樣的情形，羅志祥在台上跳《麻辣糖葫蘆》甚至祭出三振舞，結果台下歌迷喊，「退票！」他也沒在怕，直球回嗆，「看到現在喊退票，下不下流啊！」讓歌迷笑瘋。羅志祥近來在馬來西亞開唱，遇到麥克風沒聲音，音樂停止的狀況，工作人員衝上舞台說明狀況，羅志祥hold住全場，跟歌迷說，「你們太嗨了，電腦斷線了，重開機一下大家多聽一次。」結果重唱又出包！羅志祥沒招了，直接在台上跳《麻辣糖葫蘆》暖場，再不行又接著跳三振舞，還自己哼出歌曲配樂，表情相當無奈，這時候歌迷高喊，「退票！」羅志祥傻眼回，「來不及了！都快結束了，現在喊退票，下不下流啊，你哪來的（大）膽啊！」讓全場爆笑不已。片段在微博瘋傳，網友都說羅志祥不愧是綜藝天王，字典裡沒有「冷場」兩個字，羅志祥也說《精舞門》都跳這麼多次了，竟然讓他遇到連續斷電兩次的情況，「再跳下去我會跛腳，太嗨了。」