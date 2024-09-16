川普愛打高爾夫竟成「維安噩夢」　美媒分析：球場開放空間難掩護

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美國共和黨參選人、前總統川普115日在佛羅里達州自家高爾夫球場，險遭二度暗殺，美媒分析指出，川普對於打高爾夫球的喜愛相當聞名，在卸任後高爾夫球場卻往往成為特勤維安的挑戰。這名槍手是現年58歲的魯斯（Ryan Wesley Routh），當時他手持AK-47步槍、藏身高爾夫球場邊界圍籬外的灌木叢中，被發現後隨即棄槍開車逃逸，但隨即遭到警方包圍網在公路上攔截。美媒指出，特勤局官員一直對川普在高爾夫球場上的安全問題感到擔憂，因為高爾夫球場通常是總統可以訪問的最大的戶外區域，但因為開放空間寬闊、灌木叢多容易暗藏襲擊者，而川普這次打球的地點又靠近國際機場，加上卸任總統後維安大不如前，因此無法部署「總統級」戒備。此外，川普愛打高爾夫球的嗜好也為人所熟知，今年大選第一次電視辯論期間，川普一度挖苦拜登打不好高爾夫，「連50碼的球都無法打」、「我看過你揮桿的樣子」，拜登則稱自己打得很好，當場邀約川普來一場高爾夫，川普則當場拒絕並說「我們不要表現得像小孩一樣」，拜登也不甘示弱反譏，「你就是個小孩」；當時辯論到一半的「高爾夫球之亂」還曾被認為是兩人讓選民感到厭煩的最佳體現。這已經是川普近2個月來的第二起暗殺未遂事件，在今年7月13日於賓夕法尼亞州造勢活動，川普也在一次暗殺當中耳朵受傷，當時這場槍殺已是美國逾40年以來首度發生總統或主要政黨總統候選人遭遇槍擊，該起明顯維安疏失導致時任特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在國會兩黨壓力之下辭職。