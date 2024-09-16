名家論壇》單厚之／北檢掩耳盜鈴，穿上國王的新衣

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北檢偵辦京華城洩密案，展現出驚人的超高效率，9/9才剛分他字案調查有無相關人員涉及不法，今天發布新聞稿對外宣布「偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事」，還要外界勿再以臆測、捕風捉影之方式，無端指摘北檢或偵辦團隊有違反偵查不公開之情事。北檢今天上午9點辦才以證人身份約談《三立新聞》記者馬郁雯，要瞭解馬郁雯日前獨家報導柯文哲被查扣USB中有「小沈1500沈慶京」紀錄，是否有相關人員涉及洩密，結果下午3點北檢就發出新聞稿，說根據初步查證，沒有檢調廉和法院人員洩密。新聞稿還被媒體人黃揚明抓到連約詢記者的日期都寫錯，北檢漏氣事蹟再添一樁。柯文哲被羈押後，與案情相關的各種消息就不斷傳出，包括「小沈1500」、檢調搜陳佩琪保險箱、陳佩琪用ATM存款等等細節。檢調洩密已經成為路人皆知的「社會共識」，對檢調形象和公信力都影響極大，北檢才不得已以於9日主動分他字案。北檢自己查北檢，外界本就不期望能有什麼真相大白、水落石出，但萬萬沒有想到，北檢居然做的如此直接粗暴，把《鏡週刊》、《菱傳媒》、《三立》幾個寫過相關獨家的記者傳來走個過場，就立刻宣布自己的清白，還要外界不得質疑。檢調高調約談相關記者，其實也間接證實了這些獨家確有其事，如果是假新聞、胡說八道，就根本沒有洩密的問題，何來約談的必要？雖然北檢新聞稿寫到「上開報導與本案卷證亦有諸多不符之處」，但也是說記者的報導沒有100%和卷證一致，而非記者的訊息就是假的，更跟有沒有人洩密無關。北檢的新聞稿日期出包，更自證檢調查洩密完全是查假的。根據新聞稿的內容，北檢只約了寫獨家的5名記者，因為記者拒絕透露消息來源，檢方予以尊重。也就是說，北檢從頭到尾都沒有傳過「自己人」問過案情，連做個樣子、走個過場都省了。要查檢調有沒有洩密，難道不應該要先問問經手的人嗎？哪幾個人知道「小沈1500」、哪些人知道陳佩琪去ATM存款、哪些人參與搜陳佩琪的保險箱，再看看他們的通聯、與媒體的往來嗎？北檢都曾想要讓《鏡週刊》的記者交出手機，怎麼對自己人反而不做？到底是真的不想查，還是不敢查？北檢新聞稿更惡劣的是，還試圖把洩密的責任推到被告身上，說除了檢警廉院之外，被告、告訴代理人及犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人都可以知道偵查資訊。先不說第一次聲押時北檢限制閱卷，被告和檢察官的資訊本就不平等，柯文哲和陳佩琪有什麼道理主動放1500、60次存提款、被搜索保險箱等對自己極端不利的消息，難道是想要「傷敵一百、自損一千」嗎？北檢洩密案並沒有完成調查，但北檢說因為偵辦團隊是否違反偵查不公開已廣受社會關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，所以根據「偵查不公開作業辦法」第8條的規定，適度對外說明查證的情形。但柯文哲的京華城案同樣也是該條文所說的「社會矚目案件」，更完全符合該條文中「對於媒體查證、報導或網路社群傳述之內容與事實不符，影響被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人之名譽、隱私等重大權益或影響案件之偵查」的要件，為何北檢從來沒有「適度對外說明」？是只有北檢自己的清白才重要，柯文哲被潑髒水沒關係，還是北檢就想要柯文哲被全民公審？北檢發新聞稿把檢調廉院一干人等都撇得乾乾淨淨，宣布這些公務人員都與報導洩密無關，卻完全沒有意識到自己暴捅了一個更大的簍子。京華城案明顯有人洩密，如果真如北檢所說，不是檢調廉院直接告訴記者，那就是檢調廉院把案情洩漏給了其他人或政治人物，消息轉了好幾手才到記者手中，那洩密的情節和範圍，就遠比檢調直接告訴記者來得嚴重許多。北檢掩耳盜鈴，草率傳了幾個記者，然後「尊重新聞自由、保護消息來源」，什麼消息來源都沒有問出，就連忙斬釘截鐵的自清。北檢其實是自己穿上了「國王的新衣」，把自己的屁股放在全民的眼前，還得意洋洋的以為找到一塊超大的遮羞布，所有人都看不到自己的醜態。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com