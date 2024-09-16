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張志豪11局延長賽開轟！中信兄弟2:0擊敗味全龍　下半季封王M10

記者吳政紘/台北報導

▲中信兄弟強打張志豪開轟，幫助中信兄弟以2:0擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟強打張志豪開轟，幫助中信兄弟以2:0擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）
張志豪驚天一擊！中職中信兄弟今（16）日跟味全變成投手大戰，雙方先發投手鄭凱文、艾璞樂都有好表現封鎖對手，比賽9局結束還是0:0，不過延長賽11局「鄉長」陳禹勳續投，一上場就被張志豪代打轟出2分砲，最終中信兄弟就以2:0贏球，兄弟贏球後，下半季封王魔術數字減為M10。

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中信兄弟延長賽勝出　老將張志豪發揮價值

去年中信兄弟張志豪因為受傷影響，今年終於回到完整狀態，張志豪出賽51場就有8轟演出，而這也是他生涯第7支代全壘打，以實際表現帶領球隊前進。

中信兄弟鄭凱文先發5.1局無失分，被打6支安打，只有1次保送，4次三振，王凱程、黃恩賜、呂彥青、吳俊偉都安全下莊。

艾璞樂8局共用102球，被打3安打，7三振，但是沒獲得火力援護，無關勝敗，林凱威中繼1失分。

不過陳禹勳10局投完，11局上場就被張志豪轟出右外野2分砲，這也讓龍隊被一擊斃命，中信兄弟贏球後，下半季封王魔術數字減為M10。

▲中信兄弟外野手張志豪在延長10局上擊出致勝安打，率領兄弟1：0完封樂天桃猿，點亮全年勝率魔術數字。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟外野手張志豪在延長11局開轟致勝。（圖／中信兄弟提供）
▲張志豪轟出全壘打，幫助中信兄弟2:0擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）
▲張志豪轟出全壘打，幫助中信兄弟2:0擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）

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