張志豪11局延長賽開轟！中信兄弟2:0擊敗味全龍　下半季封王M10

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▲中信兄弟外野手張志豪在延長11局開轟致勝。（圖／中信兄弟提供）

▲張志豪轟出全壘打，幫助中信兄弟2:0擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）

張志豪驚天一擊！中職中信兄弟今（16）日跟味全變成投手大戰，去年中信兄弟張志豪因為受傷影響，今年終於回到完整狀態，張志豪出賽51場就有8轟演出，而這也是他生涯第7支代全壘打，以實際表現帶領球隊前進。中信兄弟鄭凱文先發5.1局無失分，被打6支安打，只有1次保送，4次三振，王凱程、黃恩賜、呂彥青、吳俊偉都安全下莊。