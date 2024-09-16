歐陽妮妮直播帶貨合體安宰賢！「帥臉歪掉」粉絲驚呆：怎麼變這樣

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▲歐陽妮妮直播合體安宰賢（左）。（圖／翻攝自微博）

▲安宰賢在限動中標記歐陽妮妮。（圖／翻攝自安宰賢IG）

▲安宰賢近期的PO文看起來消瘦不少。（圖／翻攝自安宰賢IG）

傅娟和歐陽龍的大女兒歐陽妮妮6月底點頭嫁演員男友張書豪，近期更宣布懷孕消息，昨（15）日她在抖音直播帶貨，話講到一半突然介紹「特別來賓」，原以為是老公張書豪，結果竟然是具惠善前夫安宰賢，由於直播美肌開太強，讓安宰賢臉歪掉，粉絲嚇壞，「怎麼變這樣！」歐陽妮妮才剛宣布懷孕就積極上工賺奶粉錢，在直播中突然介紹神祕嘉賓安宰賢現身，讓許多網友吃驚，而之前安宰賢和前妻具惠善離婚時撕破臉，分手分得相當難看，安宰賢的人氣也不如以往。歐陽妮妮在直播中介紹商品，還說有機會獲得歐巴的簽名照等等，安宰賢則在她一旁面無表情，由於直播美肌開太強，還有人以為安宰賢是張書豪，歐陽妮妮趕緊解釋，「他不是姐夫，他是安宰賢歐巴。」28歲歐陽妮妮懷孕消息一出，引來各界祝福，而她小時候跟媽媽傅娟一起上《康熙來了》的畫面也被翻出，讓許多觀眾感嘆，時間真的是過太快了。不同於歐陽妮妮的幸福甜蜜，安宰賢和具惠善離婚後作品遞減，2019年出演《有瑕疵的人們》後，再來就是2023年《真的出現了！》。