迎接白玉蘿蔔季！美濃客家庄教學農場開放預約鄉土體驗

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▲美濃客家庄推出一年一度的特惠專案，開放預約農村客家DIY文化體驗活動。（圖／美濃客家庄提供）

▲外國遊客體驗焢土窯。（圖／美濃客家庄提供提供）

時序漸進入秋天，美濃白玉蘿蔔盛產期也即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出一年一度的特惠專案，提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗粢粑（麻糬）等農村客家DIY文化活動，在原有民宿之外，也有「懶人露營區」提供想要來趟美濃二日深度遊的旅客休憩另類選擇。美濃是高雄最大的客家聚落，美濃客家庄完整保留在地風俗文情並結合地方各產業，是許多國小 、幼兒園小朋友對美濃的美好記憶之一。庄主陳文榮早年曾在高雄市政府任職，深感傳承及推廣客家文化任重道遠，毅然於1999年辭官返鄉開創美濃客家庄，保留先人親手製作的農耕道具，並一步步結合「農業鄉土體驗」與「客家文化產業」，以創意轉型鄉土戶外教學，推廣石磨粄條、生態撈螺、撈魚、拔蘿蔔、攻炮城、復古童玩等農村客家DIY文化體驗活動。庄主陳文榮表示，美濃客家庄是全國唯一獲教育部社會公益獎及客委會最佳專業獎章肯定的戶外教學農場。美濃客家庄腹地廣大，目前達到千坪規模，除了針對學校團體戶外教學、公司社團鄉土出遊設計一系列體驗課程供選擇，也在農場旁打造一處舒適的民宿空間，一樓大廳典雅舒適，有老闆收藏的許多茶具，二至五樓提供雙人房和五人家庭房的住宿空間。去年底美濃客家庄也開始增加「露營」的營運項目，除了提供一般露營場地，並推出特別規劃的「懶人露營區」，方便想露營又嫌麻煩的民眾，什麼都不必帶，還可以在滿天星空下，共享團聚聊天的好時光，最適合全家大小及親朋好友一起前來。陳文榮建議出遊的民眾，下午可以先到美濃客家庄體驗客家文化，晚上在附設的民宿或露營區休息，隔天愜意感受農場氛圍、品嚐手作的客家美食後，再到美濃老街、美濃湖、旗山老街、旗山糖廠等景點走走。