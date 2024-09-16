新竹賓士逆向釀1死6傷！3童重傷、阿嬤身亡　肇事男坐遺體旁叼菸

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▲16日下午，新竹市虎林國中前發生嚴重車禍，一台白色賓士轎車逆向闖紅燈，一名71歲的鍾姓阿嬤遭撞飛身亡，另外還有3名學童重傷送醫。（圖／翻攝畫面）

▲16日下午，新竹市虎林國中前發生嚴重車禍，一台白色賓士轎車逆向闖紅燈，一名71歲的鍾姓阿嬤遭撞飛身亡，另外還有3名學童重傷送醫。（圖／翻攝畫面）

16日下午4時許，新竹市虎林國中前發生嚴重車禍，一台白色賓士轎車逆向闖紅燈，撞翻放學路過的學童及機車，一名71歲的鍾姓阿嬤遭撞飛、卡在電線杆上當場身亡，另外還有3名學童（4歲男童、5歲女童、8歲男童）重傷送醫，以及69歲李姓老翁輕傷，包括肇事車正副駕駛，事故共釀1人死亡6人受傷，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治，並在肇事車上起獲一把道具槍、假車牌、開山刀、以及「喪屍煙彈」（依托醚酯），不排除肇事駕駛毒駕。據了解，該賓士車行進間突然切換車道，逆向闖紅燈衝撞對向的機車與行人，最後撞擊電桿停下，從曝光的畫面可以看到，賓士車先是跨越雙黃線，逆向撞上一台機車，之後又撞擊71歲鍾姓阿嬤的機車，最後撞擊路邊電桿，賓士車頭凹陷，車殼碎片散落一地，場面十分驚悚。警消趕到現場時，鍾姓阿嬤已明顯死亡，立即將現場5名傷者送醫，不過警消到來之前，肇事的34歲彭姓男駕駛，有毒品前科，事故發生後不發一語坐在遺體旁吸菸。而傷者中有3名學童，分別是4歲男童、5歲女童、8歲男童，全都不滿10歲，4歲與8歲孩童當時被阿公騎車載著，未料遭賓士車衝撞；5歲女童則是跟著鍾姓阿嬤一台機車，事故發生時正逢下課時間，學童跟著阿公阿嬤回家，卻慘遇上重大車禍。其中，4歲男童腳掌開放性骨折，5歲女童肝臟遭撞擊損傷，8歲男童左大腿骨折，3人都必須接受手術治療。還有一位69歲李姓阿公受輕傷。肇事駕駛彭男被警方帶回，之後發現送醫的30多歲的彭姓女子，就是趁機逃逸的副駕駛，經查發現，彭女因詐欺罪背了2條通緝，目前已被警方帶回警局。