展瑞泰國錄影出事了！食物中毒吐血急送醫　展榮竟嗆：這招不管用

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▲展瑞（左）、展榮（中）、石頭（右）分享節目去泰國的一系列趣事。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.16）

▲展瑞（左）食物中毒吐到不行，卻還是一直被展榮（右）唸，心裡超委屈。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.16）

YouTuber團體「這群人TGOP」雙胞胎兄弟展榮、展瑞主持旅遊實境秀《這群人在旅行-泰國特別篇》。主持人展榮、展瑞及擔任節目統籌的這群人成員石頭今（16）日受訪，驚爆展瑞在泰國食物中毒，上吐下瀉了一整夜，吐到血絲、膽汁都出來，展瑞坦言，這是史上出國最嚴重的一次破病經驗，他氣弟弟展瑞不把身體顧好，表示：「展瑞很常在工作時生病，是太懶惰還是在抗拒什麼？這招在我這已經不管用了。」展瑞也不甘示弱回嘴：「沒關係，你就都不要生病。」節目讓主持人展榮、展瑞化身蹦桑（收音師）出任務，挑戰在5天4夜內收集各種泰國特色聲音，融入他們創作的EDM單曲〈好熱〉中，並在最後一晚與神秘嘉賓一起上台演出。兄弟倆展開蒐集聲音之旅，過程中狀況百出，其中最令眾人措手不及的就是展瑞發生食物中毒，那整天的行程便由展榮扛下主持大任，石頭還代打猛男餐廳穿女裝的橋段，展瑞則意外開箱泰國豪華醫院，讓展榮跟石頭都大傻眼，石頭更直呼：「不知道這是不是展瑞跟節目組設計的？」展瑞回憶，他在食物中毒前喝了3顆椰子水，又吃了一整盤的金沙蟹黃豆腐，由於兄弟倆平常都不吃海鮮，展瑞為了回應店家的熱情全部吃光，沒想到卻是噩夢的開始，「晚上回飯店就開始想吐，吐到有血，接著上吐下瀉，吃了腸胃藥後反而更嚴重，感覺快要脫水。隔天吃早餐的時候就很緊張，因為反胃吃不下，在想要不要跟節目組說，當下天人交戰。」後來大家看展瑞臉色蒼白，他才老實說自己「好像」上吐下瀉到早上，語氣十分委婉。石頭直言：「大家都非常關心展瑞的狀況，因為他是真的癱在那邊，唯獨展榮對弟弟很兇。」展榮則解釋：「很難得這次不像以前拍YouTube影片，我們要自己發想全部內容，可以完全交給節目組去想，我們當下都很投入在節目中，尤其猛男海鮮餐廳很好玩，好玩到我覺得你怎麼還可以生病？」展瑞委屈表示，自己腸胃不好，有胃食道逆流，最近的確需要再去做健康檢查，「食物中毒我也沒辦法，那時候真的癱軟，沒辦法思考，一整天都躺在醫院打針、吊點滴，意外體驗了泰國醫院的貴賓室，真的蠻豪華的，聽說整個療程破萬。但是我在醫院有點小難過，都已經生病了還一直被唸。」展榮聞言，不客氣補槍：「沒關係啦，你記得把工資給石頭就好！」