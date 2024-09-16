川普2度遇刺回應了！這次語氣大轉彎　痛批拜登賀錦麗害了他命

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美國前總統、共和黨總統候選人川普在大選前又險遭槍擊，消息傳出再度掀起全美討論，各界擔憂政治暴力衝突只會更加激化；當事人川普週一（16）首度受訪回應將矛頭指向總統拜登、大選對手賀錦麗，指控槍手是「聽信了拜登與賀錦麗的言論，才會採取刺殺行動」。美國總統大選倒數7週，前總統川普在佛羅里達州自家高爾夫球場打球時，遭58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）埋伏企圖暗殺，儘管在特勤局掩護追捕下無人傷亡，但短短2個月內接連發生暗殺未遂事件，再度掀起了各界關注；川普週一接受《福斯新聞》採訪時，將這起謀殺未遂事件歸咎於他的政治對手，也就是民主黨籍的拜登與賀錦麗上。川普指控，是拜登與賀錦麗的言論讓他遭受槍擊，「我是要拯救美國的人，但他們卻想從內到外摧毀這個國家」，他強調槍手是因為「聽信他們的言論」才會採取暗殺行動。川普說，總統拜登和副總統賀錦麗言談間使用了「具高度煽動性的詞彙」，還說「我也可以像他們一樣，而且運用得更高明，但我並沒有這麼做。」值得注意的是，川普此番語氣和他在今年7月於賓州刺殺未遂事件後，對外採取的語氣大不相同，當時他並未將矛頭指向何方勢力，而是同樣呼籲團結、試圖降溫社會上的過激情緒，包含在共和黨全國代表大會上發表談話時也是如此。當時美國政壇不分朝野黨派聲援川普，多位川普的長年政治對手如民主黨眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）、美前總統歐巴馬（Barack Obama）等都發表慰問且強烈譴責政治暴力，輿論多聚焦於維安為何出現疏漏，以及是否影響選情等。川普在7月13日於賓夕法尼亞州造勢活動遭暗殺未遂，當時這起事件是1981年時任美國總統雷根（Ronald Regan）於華府遇刺之後，美國逾40年來首度發生總統或主要政黨總統候選人遭遇槍擊，不料總統大選投票尚未全面開跑，刺殺行動又再次發生。