中國羽球公開賽17日戰況！戴資穎力拚冠軍　賽程與轉播資訊一次看

2024中國羽球公開賽將在9月17日至22日於江蘇常州開打，這也是下半季唯一一站超級1000賽事的比賽，總獎金為200萬美元（約6377萬台幣），此站的積分也大幅增加，冠軍積分將升至13500分。台灣好手王子維、周天成、林俊易，以及女單戴資穎，男雙好手邱相榤王齊麟都將在這次比賽中出賽，《NOWnews今日新聞》也整理這次中國羽球公開賽相關賽程與轉播資訊等給讀者。
2024中國羽球公開賽賽制：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
2024中國羽球公開賽賽程：
男單賽事：
時間：9:00開始
9:00 王子維（台）出戰 C·波波夫（法）
10:20 李梓嘉（馬）出戰 渡邊航貴（日）
10:40 石宇奇（中）出戰 K·旺差倫（泰）
男雙賽事：9:20開始
11:20 林秉緯/蘇敬恆（台）出戰 F·瑟高R·克亞爾（丹麥）
12:00 邱相榤/王齊麟（台）出戰 M·S·菲克里D·馬丁（印尼）
女單賽事：9:00開始
9:00 宋碩芸(台） 出戰 吳堇溦（馬來西亞）
11:40 R·依瑟儂(泰） 出戰 大堀彩（日）
女雙賽事：
11:20：宋碩芸/余芊慧（台）出戰 M·蘇羅J·芬尼-易普森（丹）
混雙賽事：
張馳程星（中） 出戰 Titov, Oleksii葉夫根尼婭·坎特米爾 （烏克蘭）
2024中國羽球公開賽轉播表：
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
比分直播：看這裡
羽聯賽程：看這裡
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香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
2024中國羽球公開賽賽程：
男單賽事：
時間：9:00開始
9:00 王子維（台）出戰 C·波波夫（法）
10:20 李梓嘉（馬）出戰 渡邊航貴（日）
10:40 石宇奇（中）出戰 K·旺差倫（泰）
男雙賽事：9:20開始
11:20 林秉緯/蘇敬恆（台）出戰 F·瑟高R·克亞爾（丹麥）
12:00 邱相榤/王齊麟（台）出戰 M·S·菲克里D·馬丁（印尼）
女單賽事：9:00開始
9:00 宋碩芸(台） 出戰 吳堇溦（馬來西亞）
11:40 R·依瑟儂(泰） 出戰 大堀彩（日）
女雙賽事：
11:20：宋碩芸/余芊慧（台）出戰 M·蘇羅J·芬尼-易普森（丹）
混雙賽事：
張馳程星（中） 出戰 Titov, Oleksii葉夫根尼婭·坎特米爾 （烏克蘭）
2024中國羽球公開賽轉播表：
無線電視
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Hami Video、愛爾達電視
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