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中國羽球公開賽17日戰況！戴資穎力拚冠軍　賽程與轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲2024台北羽球公開賽，今（6）日持續在台北小巨蛋開打，台灣女單名將戴資穎今（6）日在8強賽將出戰印尼好手Putri Kusuma Wardani，這一場比賽他再先拿首局後，後兩局狀態迅速下滑，最終以總局數1：2落敗，無緣晉級4強，主場最後一舞就此落幕。（圖／記者葉政勳攝）
▲2024台北羽球公開賽，今（6）日持續在台北小巨蛋開打，台灣女單名將戴資穎今（6）日在8強賽將出戰印尼好手Putri Kusuma Wardani，這一場比賽他再先拿首局後，後兩局狀態迅速下滑，最終以總局數1：2落敗，無緣晉級4強，主場最後一舞就此落幕。（圖／記者葉政勳攝）
2024中國羽球公開賽將在9月17日至22日於江蘇常州開打，這也是下半季唯一一站超級1000賽事的比賽，總獎金為200萬美元（約6377萬台幣），此站的積分也大幅增加，冠軍積分將升至13500分。台灣好手王子維、周天成、林俊易，以及女單戴資穎，男雙好手邱相榤王齊麟都將在這次比賽中出賽，《NOWnews今日新聞》也整理這次中國羽球公開賽相關賽程與轉播資訊等給讀者。

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2024中國羽球公開賽賽制：

香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。

2024中國羽球公開賽賽程：

男單賽事：

時間：9:00開始

9:00   王子維（台）出戰 C·波波夫（法）

10:20   李梓嘉（馬）出戰 渡邊航貴（日）

10:40   石宇奇（中）出戰 K·旺差倫（泰）

男雙賽事：9:20開始

11:20  林秉緯/蘇敬恆（台）出戰 F·瑟高R·克亞爾（丹麥）

12:00 邱相榤/王齊麟（台）出戰 M·S·菲克里D·馬丁（印尼）

女單賽事：9:00開始

9:00 宋碩芸(台） 出戰 吳堇溦（馬來西亞）

11:40 R·依瑟儂(泰） 出戰 大堀彩（日）

女雙賽事：

11:20：宋碩芸/余芊慧（台）出戰 M·蘇羅J·芬尼-易普森（丹）

混雙賽事：

張馳程星（中） 出戰 Titov, Oleksii葉夫根尼婭·坎特米爾 （烏克蘭）


2024中國羽球公開賽轉播表：

無線電視

中華電信MOD 

網路平台

Hami Video愛爾達電視 

Youtube直播：BWF TV


比分直播：看這裡

羽聯賽程：看這裡

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