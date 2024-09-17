聯準會降息倒數計時！市場靜待、美股漲跌不一　道瓊收盤創新高

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市場關注美國聯準會（Fed）本週稍晚的利率決策，為其做準備之際，持續推動股市，美股週一（16日）漲跌不一，道瓊工業指數上漲228.30點至41,622.08點，創今年迄今第27次收盤新高紀錄，但與此同時，科技股佔比較高的那斯達克指數下跌0.52%。聯準會將於17至18日召開為期兩天的決策會議，市場普遍預計聯準會將自2022年3月開始加息週期以來首次降息。本週的降息將是一個關鍵舉動，因為許多投資者希望這一決定能夠降低企業的借貸成本並提高整體盈利成長。在聯準會做出決定之前摩根士丹利、高盛集團跟摩根大通等公司的策略師都表示，降息幅度對股市的影響不如對美國經濟健康狀況的影響大。Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示，「除非發生不可抗力事件，否則本週利率將有所下調。一次降息對經濟的影響可能微不足道。未來一年左右的降息路徑和幅度才是最重要的。」摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師威爾森（Michael Wilson）和其他策略師認為，聯準會降息半個百分點可能是短期內對股市最有利的情況。但前提是聯準會能夠說服投資者，它不會因為擔心經濟衰退等因素而被迫降息幅度超過正常水平。有分析指出，如果聯準會決定降息2碼，那麼投資人將關注央行官員如何描述大幅降息必要性。過去兩年來的大部分時間當中，輝達和微軟等科技巨頭引領股市上漲，投資者被其不斷成長的利潤和對人工智慧的關注所吸引。Murphy & Sylvest資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，自科技股在7月份到達頂峰以來，標普500指數中剩下的493支股票一直是贏家。「科技股似乎已經走到盡頭，但隨後它們又重新奪回了市場領先地位，這已經是很多次失敗的開端了。」皮特堡資本（Fort Pitt Capital）資深投資分析師巴托（Christopher Barto）表示，許多投資人在大型科技公司過去一年的漲幅中「獲利了結」，尤其是半導體個股。巴托稱，投資人看到的「市場領導地位不一定會全面輪轉；但市場的其他領域開始活躍起來，這在很大程度上與未來即將生效的降息有關」。蘋果公司下跌2.78%至216.32美元，領跌大型科技股，連帶蘋概股低迷不振。天風國際證券（TF International Securities）蘋果分析師郭明錤 （Ming-Chi Kuo）指出，iPhone 16系列在首週末預購銷量預估約3700萬支，較去年iPhone 15系列首週末銷量衰退約12.7%，關鍵在於iPhone 16 Pro機型需求低於預期，主要賣點Apple Intelligence 並未與iPhone 16同時發佈。」甲骨文上漲5.12%，延續了上週高於預期的盈利報告所帶來的強勁勢頭，領漲市場。金融分析公司Melius Research將甲骨文公司的評級從持有上調至買入，理由是預計該公司的訂單積壓量將增加，並且有望在人工智慧領域繼續取得成功，雲端計算收入也將加速增長。晶片製造商英特爾狂漲超6.36%至每股20.91美元，盤後飆超7%，成為道指表現最好的股票。知情人士透露，在與美國官員達成具有約束力的協議後，英特爾公司正式取得高達35億美元的聯邦補助款，用於為五角大廈製造半導體，開發微電子「安全地帶」(Secure Enclave)，微電子是各種武器系統和其他國家安全產品的關鍵組成部分。道瓊工業指數上漲228.30點或0.55%，收41622.08點。標普500指數小升7.07點或0.13%，收5633.09點。那斯達克指數下跌91.85點或0.52%，收17592.13點。費城半導體指數下挫70.04點或1.41%，收4910.44點。