中秋節快樂！7-11濃拿鐵28元、美式20元　全家乳酸菌飲買一送一　

今（17）日中秋節快樂！各大通路推出咖啡限定優惠，包括美廉社、小北百貨美式、拿鐵買一送一，優惠只限今天；7-11則有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元優惠，還可疊加自帶杯折扣5元，相當於美式最低20元開喝；全家便利商店APP優惠趣可搶柚香乳酸飲、紅豆煉乳雪糕買一送一。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月12日至9月17日（限會員）
◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
📍APP｜9月10日至9月17日
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式8杯520元，7.2折（原價90元、特價65元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
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🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月16日 10:00開搶
◾崎本柚香乳酸菌買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾Niseko北海道紅豆煉乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍APP｜9月14日起至9月17日
◾特濃美式6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾特濃拿鐵5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾中杯單品美式20杯1000元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵18杯1000元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾私品茶55元系列6杯200元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜9月17日至9月20日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍OKmall雲端商城｜9月17日至9月20日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
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以上再加送OKPoint 300點
🟡美廉社
📍門市｜9月13日至9月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
🟡小北百貨
📍門市｜9月17日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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🟡星巴克
9月17日中秋節限定，活動期間至全台星巴克門市，買兩杯大杯以上飲料享第2杯半價，等於是咖啡、星冰樂7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
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🟡美廉社
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🟡小北百貨
📍門市｜9月17日
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