2月內再遭暗殺企圖！川普遇襲未遂　白宮：拜登致電慰問安危

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美國前總統、共和黨候選人川普15日在佛州高爾夫球場打高爾夫球時，再度遭人企圖暗殺，所幸特勤局率先發現，及時進行制服逮捕，川普未受到傷害。白宮發言人表示，在事後，美國總統拜登與川普進行了一次「友好的對話」。美國總統大選邁入倒數，沒想到川普再度遇襲。15日時，川普在佛羅里達州自家高爾夫球場打球，遭58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）埋伏企圖暗殺，儘管在特勤局掩護追捕下無人傷亡，但短短2個月內接連發生暗殺未遂事件，再度掀起了各界關注。在事件發生之後，川普與拜登也再度進行對話。根據CNN報導，白宮發言人賽蒙斯（Emilie Simons）於社群平台X（舊稱推特）上發文指出，拜登在16日下午與川普交談，兩人進行了「有好的對話」。拜登主動向川普表達對其安危的關心，並對他的安全表示寬慰，川普也對於拜登表達感謝。川普後續發出聲明表示，「我們進行了愉快的對話」，聲明中也透露，兩人對話內容主要圍繞特勤局保護問題進行。CNN報導指出，這通電話是自7月川普前一次的襲擊事件之後，兩人第二次通話。