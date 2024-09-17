陳耀訓蛋黃酥今年翻車！遭客嫌蛋黃乾、輸不二坊　業者誠實揭真相

陳耀訓麵包埠每年到了中秋節時，都會開賣限定的蛋黃酥，搶手程度誇張到必須用售票系統搶購，被網友比喻是比五月天演唱會門票還更難搶，縱使一顆價格要98元，今年當然也不例外開賣即秒殺，也有「蛋黃酥界愛馬仕」的美名。不過，隨著近日訂單陸續出貨，這一個月以來，網路上出現許多質疑聲浪，吃過的人都表示今年陳耀訓蛋黃酥品質翻車，蛋黃比往年還要乾、比彰化名店不二坊難吃等。對此，陳耀訓麵包埠也發聲誠實揭開內幕。
陳耀訓蛋黃酥今年開賣同樣秒殺，不少人每年就等這一刻要來享用高級蛋黃酥，沒想到隨著訂單陸續出貨後，網路上卻出現許多陳耀訓過譽、翻車的評價文，有網友在PTT貼文表示「今年幸運從朋友那裡拿到一盒陳耀訓蛋黃酥，結果吃下去是細緻好吃，但一顆98元我個人還覺得彰化不二坊比較好吃，陳耀訓是不是有點過譽？」
另外，也有民眾向媒體投訴，自己開心搶到陳耀訓蛋黃酥，結果今年咬下去之後，蛋黃非常乾，咬下去蛋黃會碎成一塊一塊的，直言「以這個價格跟搶的難度來相比的話，跟期待落差還蠻大的，不如不要搶。」甚至在Threads上有許多苦主也苦笑「第一次搶到，但吃完覺得到底在搶什麼？」
陳耀訓蛋黃酥今年翻車遭嫌過譽！業者誠實發聲口感改變原因
對於客人的意見，陳耀訓麵包埠也在臉書上發聲：「在食安為前提的原則下，關於鹹蛋黃這件事，我們認為充滿了各式各樣的細節，從養鴨場到包入蛋黃酥，除了醃製過程外，養鴨場的人道管理，鹹蛋黃取出後高鹹度紅土、蛋白和蛋殼的回收管理，每一個環節都是我們必須兼顧的課題。」
「過去我們使用的鹹蛋黃，醃製熟度是以80%至90%區間為使用標準，也就是鹹蛋黃醃製狀態，中心點可能是鹽份未完全滲透的，但是品質完全沒問題，再經過蛋黃酥製作過程的各階段烤焙，成為我們銷售的蛋黃酥。」
陳耀訓麵包埠指出「在今年中秋前，我們彙整過往客人反應鹹蛋黃的中心白點，是否沒烤熟、沒醃透或口感上的問題，因此我們決定將鴨蛋醃製熟度提高到90~100%，這樣的熟度，就不會出現蛋黃白心，同時風味也會再提升，蛋黃的熟成和口感符合了消費者需求，但也因為這樣，所以蛋黃的特性、形狀和含水量也會改變。」
陳耀訓強調「這幾年針對客人的反應，我們在確保鹹蛋黃品質無虞的情況下，也都持續和蛋商討論，與蛋商保持良性的互動與溝通，為得是確保每一顆蛋黃酥的生產都能維持最大的穩定性，也謝謝過去幾年來，消費者回饋給我們的意見，有您們不斷的提醒，也是我們做好每個細節最大的動力。」文末陳耀訓也祝福大家中秋佳節愉快。
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另外，也有民眾向媒體投訴，自己開心搶到陳耀訓蛋黃酥，結果今年咬下去之後，蛋黃非常乾，咬下去蛋黃會碎成一塊一塊的，直言「以這個價格跟搶的難度來相比的話，跟期待落差還蠻大的，不如不要搶。」甚至在Threads上有許多苦主也苦笑「第一次搶到，但吃完覺得到底在搶什麼？」
陳耀訓蛋黃酥今年翻車遭嫌過譽！業者誠實發聲口感改變原因
對於客人的意見，陳耀訓麵包埠也在臉書上發聲：「在食安為前提的原則下，關於鹹蛋黃這件事，我們認為充滿了各式各樣的細節，從養鴨場到包入蛋黃酥，除了醃製過程外，養鴨場的人道管理，鹹蛋黃取出後高鹹度紅土、蛋白和蛋殼的回收管理，每一個環節都是我們必須兼顧的課題。」
「過去我們使用的鹹蛋黃，醃製熟度是以80%至90%區間為使用標準，也就是鹹蛋黃醃製狀態，中心點可能是鹽份未完全滲透的，但是品質完全沒問題，再經過蛋黃酥製作過程的各階段烤焙，成為我們銷售的蛋黃酥。」
陳耀訓麵包埠指出「在今年中秋前，我們彙整過往客人反應鹹蛋黃的中心白點，是否沒烤熟、沒醃透或口感上的問題，因此我們決定將鴨蛋醃製熟度提高到90~100%，這樣的熟度，就不會出現蛋黃白心，同時風味也會再提升，蛋黃的熟成和口感符合了消費者需求，但也因為這樣，所以蛋黃的特性、形狀和含水量也會改變。」
陳耀訓強調「這幾年針對客人的反應，我們在確保鹹蛋黃品質無虞的情況下，也都持續和蛋商討論，與蛋商保持良性的互動與溝通，為得是確保每一顆蛋黃酥的生產都能維持最大的穩定性，也謝謝過去幾年來，消費者回饋給我們的意見，有您們不斷的提醒，也是我們做好每個細節最大的動力。」文末陳耀訓也祝福大家中秋佳節愉快。