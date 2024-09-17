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國道壅塞路段搶先看！南部北返民眾9點前快出發

記者許若茵／台北報導

▲高公局預判，今日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹等路段。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）
▲高公局預判，今日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹等路段。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）
今（17）日為中秋節，昨（16）全日交通量為100.0百萬車公里，為平日年平均1.1倍，預估今日交通量為100百萬車公里，高公局預估，今日9大路段可能有壅塞情形，建議南部北返民眾9點前出發。

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高公局說明，目前全國道路況皆大致正常，截至8時，交通量為 10.8 百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。

高公局預判，今日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向苗栗-湖口、南屯-后里；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議南部地區利用西部國道北向之用路人於9時前出發，中部地區用路人建議於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省行車時間。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。另假期間部分地區有局部短暫陣雨，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離並小心駕駛，以因應突發狀況。
 

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