影／味全龍球迷太火辣！直接在大巨蛋「更衣」　引發球迷熱議

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▲味全龍球迷太火辣，直接在大巨蛋「更衣」，球迷反應兩極。（圖／取自映辰 Ruan臉書）

中秋節將至，中職味全龍隊在上週末開始在大巨蛋展開三連戰，由於邀請不少藝人到場演出，吸引不少網紅到場，可以看影片中，她很開心的說「直接要弄掉喔！真的假的」，然後就以迅雷不及掩耳之姿，馬上脫掉上衣，然後馬上換上味全龍的球衣，但也引起眾人目光。