影／味全龍球迷太火辣！直接在大巨蛋「更衣」　引發球迷熱議

中秋節將至，中職味全龍隊在上週末開始在大巨蛋展開三連戰，由於邀請不少藝人到場演出，吸引不少網紅到場，其中「大尺度」網紅映辰就常出現在場邊，不過這次她不是只穿性感衣物在場邊，而是直接大膽更衣，引發球迷熱議。映辰在FB等個社群網站，就以外拍等大尺度裸露作風出名，IG也有4.7萬粉絲，也受到球迷支持。而過去味全龍、中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將等隊，都有不少網紅到場，順便增加觀看次數。
網紅大尺度「蹭」流量 味全龍也曾有JFK女郎到場
大尺度網紅映辰在各個帳號都有大尺度照片，身材也的確姣好，而她更特別的是喜歡味全龍，這次龍隊大巨蛋的三連戰，她也在其中進場觀戰。
映辰在日前穿著日本高中生的泳衣到場應援，但她因下雨還有穿外套，不過這次到大巨蛋，她穿著薄紗，看到影片在拍，索性就把球衣換上，但這當中，她穿著的粉色內衣也外露，球迷反應不一。
可以看影片中，她很開心的說「直接要弄掉喔！真的假的」，然後就以迅雷不及掩耳之姿，馬上脫掉上衣，然後馬上換上味全龍的球衣，但也引起眾人目光。
有不少球迷留言：「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」、「走開啦 為啥球場都這種的」。但也有球迷留言：「這值得一個諾貝爾和平獎」、「早知道不要把票賣掉」、「希望之後去味全龍主場還能看到你」等留言出現。
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大尺度網紅映辰在各個帳號都有大尺度照片，身材也的確姣好，而她更特別的是喜歡味全龍，這次龍隊大巨蛋的三連戰，她也在其中進場觀戰。
映辰在日前穿著日本高中生的泳衣到場應援，但她因下雨還有穿外套，不過這次到大巨蛋，她穿著薄紗，看到影片在拍，索性就把球衣換上，但這當中，她穿著的粉色內衣也外露，球迷反應不一。
可以看影片中，她很開心的說「直接要弄掉喔！真的假的」，然後就以迅雷不及掩耳之姿，馬上脫掉上衣，然後馬上換上味全龍的球衣，但也引起眾人目光。
有不少球迷留言：「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」、「走開啦 為啥球場都這種的」。但也有球迷留言：「這值得一個諾貝爾和平獎」、「早知道不要把票賣掉」、「希望之後去味全龍主場還能看到你」等留言出現。