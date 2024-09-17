打撈失事幻象戰機　空軍：最快9月18日展開定位

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空軍新竹基地1架編號2047的幻象2000單座型戰機，10日晚間執行夜航訓練，約8點35分返場時突然失去動力，飛官謝沛勳上尉彈射跳傘逃生。空軍表示，針對機體打撈作業，目前已完成招商及合約簽訂，正進行相關準備，後續視海象及天候狀況，最快於明(18)日展開定位打撈。空軍司令部昨日晚間發布新聞稿表示，為因應日前幻象戰機（機號:2047）失事意外，空軍已針對相關事項妥採應處作為，有關幻象戰機「天安作業」部分，已就該型機做完整全面特檢，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機授課，確保各項裝備性能無虞、人員本職學能符合標準後，據以執行復飛作業。空軍指出，針對S-70C 型機液壓吊掛故障正委請原廠授權之亞航公司進行檢測，並透過正式信函向原廠反映，期提供確切肇因，維護本軍權益。空軍表示，謝沛勳已於昨日前往國軍三軍總醫院松山分院，實施適飛評估檢查，後續依報告結果，作為人員復飛審認依據。針對機體打撈作業，空軍已完成招商及合約簽訂，刻正進行相關準備。後續視海象及天候狀況，最快可於9月18日展開定位打撈。空軍司令部強調，將持恆以嚴謹務實的態度，確保各類裝備性能無虞，戮力執行空防任務，守護國家安全。