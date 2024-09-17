越南將發展核電！缺電問題太艱難　工商部研究各國經驗

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越南每到五月熱浪來襲，便面臨缺電難題，缺電問題在去年五至六月造成14億美元（約等同於新台幣420億元），鴻海、三星、Canon和立訊精密等跨國電子大廠均受影響。為了解決供電需求，越南政府考慮發展核電。《越南快訊（VnExpress）》報導，越南政府已命令越南工商部審視2030年國家電力發展規劃實施計畫（第8號電力規劃）的整體電力能源。越南政府認為研究發展核電可以幫助補充電力，降低對環境造成的風險。根據越南政府常務委員會，越南計劃將電力能源從火力發電轉向天然氣發電，以全國發電量年成長12%至15%為優先，確保國家能源安全。越南政府也要求工商部研究全球各國發展核電經驗，為越南發展核電提出建議；越南政府將在這一基礎上報告政治局審議和決定。越南工商部近期在向各部會徵求意見的報告中，提到了發展小型核電廠（SMR）。去年核能發電占全球發電量9.1%。因此，越南工商部認為，未來「可以考慮」研究在越南發展小型核反應爐，包括浮動核電廠。《路透社》引述越南政府辦公室文件，越南將研究發展核電以確保國家能源安全、並支持經濟成長。根據這份日期標註為9月12日的文件，越南工貿部正在研究其他國家的核電發展經驗，並提出越南發展核電的建議。文件指出，越南的目標是將每年的發電量提高12%至15%，藉此「確保國家能源安全…並支撐每年7%的經濟成長」。路透社表示，越南現在想要蓋的核電廠發電量在4 GW左右，傳委由俄羅斯國家原子能公司（ROSATOM）以及日本原子力發電株式會社（JAPC），在越南中部寧順省（Ninh Thuan）建造。