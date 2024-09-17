陳睦衡簽約金1592萬加入歐力士隊！看好他未來可以「二刀流」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳睦衡對韓國主投5又1/3局（5.1局）無失分，送出7次三振的好投下，終場以1：0驚險勝出。賽後陳睦衡的投球表現受到球迷熱烈討論，大多數人鼓勵他旅外挑戰更高層級，喊話要他：「快出國！」（圖／記者林柏年攝）

陳睦衡順利旅外！在今年U18亞青幫助中華隊奪冠的好手陳睦衡，去年日職火腿隊才簽下孫易磊，他簽下4年合約、簽約金總額約9000萬日圓（約台幣1980萬元）的大約，雖然以育成球員開始職業生涯，但他也相當被期待可以成長為「台灣大谷」這樣的球員。今年日職不少球隊都看中台灣球員，甚至比美國球團更為積極，他在U18亞青賽，拿下勝投、防禦率、最佳九人等獎項肯定，姓名：陳睦衡身高體重：181公分、80公斤年齡：2006年03月23日（18歲）最快球速：153公里學歷：台北市東園國小少棒隊台北市長安國中青少棒隊新北市穀保家商青棒隊