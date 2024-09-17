道奇克服最大劣勢！大谷撐起半邊天　美媒曝稱霸國聯西區最大關鍵

陳睦衡簽約金1592萬加入歐力士隊！看好他未來可以「二刀流」

記者吳政紘/綜合報導

▲U18亞青賽「台韓大戰」，先發投手陳睦衡主投5.1局，被敲2支安打沒有失分，送出7次三振，吸引球探目光。（圖／記者林柏年攝）
▲U18亞青賽「台韓大戰」，先發投手陳睦衡主投5.1局，被敲2支安打沒有失分，送出7次三振，吸引球探目光。（圖／記者林柏年攝）
陳睦衡順利旅外！在今年U18亞青幫助中華隊奪冠的好手陳睦衡，今（17）日傳出已經跟日職歐力士隊簽約，簽約金約為50萬美元（約1592萬台幣），而歐力士隊看他未來性，以及有投打「二刀流」潛力，希望他可以表現出應有價值，根據日本媒體《Daily Sports》報導，一名美國記者Francys Romero長期關心中南美棒球發展，他特別透露陳睦衡的動向，也提到他有意往日職發展。

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陳睦衡未來性夠　日職球團願意賭一把

去年日職火腿隊才簽下孫易磊，他簽下4年合約、簽約金總額約9000萬日圓（約台幣1980萬元）的大約，雖然以育成球員開始職業生涯，但他也相當被期待可以成長為「台灣大谷」這樣的球員。

今年日職不少球隊都看中台灣球員，甚至比美國球團更為積極，讀賣巨人7月1日宣布，球隊和剛從平鎮高中畢業的台灣左投黃錦豪簽下育成選手合約，黃錦豪球衣背號041，最快球速有146公里。

不過陳睦衡在這次亞青賽面對韓國、日本等隊，表現十分優異，最快球速可飆到153公里，對日本4局無失分，對韓國5.1局無失分，幫助台灣奪冠。速球之外，滑球、變速球、指叉球還有曲球都可以投，是相當有潛力的好手。

他在U18亞青賽，拿下勝投、防禦率、最佳九人等獎項肯定，Francys Romero表示：「有很多美職球團都對他展現興趣，但最後睦衡希望在日本展開他的職棒生涯。」


▲中華隊今（2）日在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰對決韓國，先發投手陳睦衡，主投5又1/3局（5.1局）無失分，送出7次三振的好投下，終場以1：0驚險勝出。賽後陳睦衡的投球表現受到球迷熱烈討論，大多數人鼓勵他旅外挑戰更高層級，喊話要他：「快出國！」（圖／記者林柏年攝）
▲陳睦衡對韓國主投5又1/3局（5.1局）無失分，送出7次三振的好投下，終場以1：0驚險勝出。賽後陳睦衡的投球表現受到球迷熱烈討論，大多數人鼓勵他旅外挑戰更高層級，喊話要他：「快出國！」（圖／記者林柏年攝）
⚾陳睦衡小檔案

姓名：陳睦衡

身高體重：181公分、80公斤

年齡：2006年03月23日（18歲） 

最快球速：153公里

學歷：

台北市東園國小少棒隊

台北市長安國中青少棒隊

新北市穀保家商青棒隊

以上資料參考：台灣棒球維基館

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