星宇航空、樂事聯名！限時一週幸運航班　全機換上超萌抱枕

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星宇航空攜手洋芋片品牌Lay’s樂事，瞄準旅日三大熱門航線包括沖繩、大阪及仙台，推出三款聯名限定洋芋片，凡參加活動即有機會抽中星宇航空日本不限航點來回機票。此外，雙品牌於9/24-9/30針對此三條航線台北出發航班推出限時一週幸運航班，全機換上可愛的專屬聯名抱枕，當班機的旅客還可獲得獨家聯名小圓扇並品嚐該航線限定口味的聯名洋芋片。星宇航空說明，本次聯名的三款洋芋片，包裝設計以機窗造型以及登機證為航空旅行的創意發想，「沖繩柑橘拉麵」以甜中帶酸的柑橘香氣，帶你瞬間飛往沖繩的湛藍海岸、「關西大阪燒」神還原日本獨特的鹹甜醬料與柴魚片的絕美搭配、而「宮城仙台和牛」則重現日式和牛的鮮甜與入口即化的香氣。星宇航空與Lay’s樂事還邀請消費者在外包裝登機證上寫下心中想飛往的旅遊目的地，即有機會參與星宇航空日本不限航點來回機票週週抽活動。星宇航空表示，日本始終是國人最愛旅遊的國家之一，不論是旅遊或是商務往來，在星宇航空各航點中載客率始終名列前茅，此次與Lay’s樂事共同挑選沖繩、大阪和仙台三個熱門旅遊航點來打造聯名口味及驚喜航班，希望能為旅客帶來更具趣味性的旅行體驗。此外，星宇航空與Lay’s樂事也精心為不同的通路準備了多款限定贈禮，包括可愛且具識別度的「行李吊牌」、尺寸輕盈又方便攜帶的「萬用旅行袋」、收納控必須擁有的「3C收納包」以及懶人旅行必備的「硬殼零錢包」。