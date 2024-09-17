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32本《進擊的巨人》被丟！兒氣炸報警堅持提告　媽媽遭判罰5000元

記者林盈君／綜合報導

▲嘉義一名簡姓媽媽未經兒子同意，將32本《進擊的巨人》漫畫書丟掉，兒子氣得報警提告。圖為《進擊的巨人》快閃店。（示意圖／NOWnews資料照）
▲嘉義一名簡姓媽媽未經兒子同意，將32本《進擊的巨人》漫畫書丟掉，兒子氣得報警提告。圖為《進擊的巨人》快閃店。（示意圖／NOWnews資料照）
今年2月間，嘉義一名60多歲的簡姓媽媽，未經兒子同意，將32本《進擊的巨人》漫畫書丟掉，兒子氣得報警提告，即便母親有意和解，但兒子仍堅持告到底。案經嘉義地院審理，依《刑法》毀損罪判罰5000元，得易服勞役5天。

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據判決書指出，兒子控訴媽媽於今年2月間，未經同意，將他的32本《進擊的巨人》漫畫書丟掉，他氣得報警處理。警訊時，簡姓媽媽坦承犯行，並有意與兒子和解，但兒子堅決告到底，遭檢方提起公訴。

嘉義地院審理，認為媽媽毀損兒子的漫畫，構成了刑法毀，也符合家暴防治法中「對家庭成員實施不法侵害行為」。考量兩人雖是母子關係，但媽媽並未尊重兒子對所有物財產權，審酌簡母已認罪、有意和解，且毀棄物品價值不高，依毀損罪判處5000元罰金，得易服勞役5天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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