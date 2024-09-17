足球／曼城Haaland開季火燙！4場轟9球　退役球星：世界最好前鋒

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2024英格蘭超級足球聯賽，衛冕軍曼城本賽季將挑戰締造5連霸霸業，而當家球星「魔人普烏」Erling Haaland開季至今的表現則是相當火熱，上週面對布倫特福德的比賽上攻進2球，目前聯賽4戰下來個人已累計攻進9球，效率相當驚人。曼城退役球星Paul Dickov稍早受訪時，談到本賽季Erling Haaland的表現，他則表示：「，比以往任何時候都要自信，Haaland現在的精神狀態和身體素質，一切看起來都很好。」「Haaland總是能夠在正確的時間，出現在正確的地點，這並不是運氣，他上週的比賽2次射門都非常棒，第1次甚至是本能的。，他第2個進球也非常聰明，他的觸球和射門表現得太棒了，我相信他是目前世界上最好的前鋒。」Paul Dickov如此說到。而曼城目前聯賽4場比賽下來，在Erling Haaland表現無人能擋的情況下，已豪取一波4連勝，積分12分獨居英超龍頭，，也意外受到關注。