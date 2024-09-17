足球／曼城Haaland開季火燙！4場轟9球　退役球星：世界最好前鋒

2024英格蘭超級足球聯賽，衛冕軍曼城本賽季將挑戰締造5連霸霸業，而當家球星「魔人普烏」Erling Haaland開季至今的表現則是相當火熱，上週面對布倫特福德的比賽上攻進2球，目前聯賽4戰下來個人已累計攻進9球，效率相當驚人。稍早曼城退役球星Paul Dickov，也對於Haaland的表現給予大力稱讚，並表示他能成功不是沒有原因，也直呼：「Haaland就是目前世界上最好的前鋒。」
Haaland開季狀況超火燙 曼城前球星大讚
曼城退役球星Paul Dickov稍早受訪時，談到本賽季Erling Haaland的表現，他則表示：「我相信Erling Haaland目前正處於他職業生涯的最佳狀態，他看起來超級敏銳，且很有自信，比以往任何時候都要自信，Haaland現在的精神狀態和身體素質，一切看起來都很好。」
「Haaland總是能夠在正確的時間，出現在正確的地點，這並不是運氣，他上週的比賽2次射門都非常棒，第1次甚至是本能的。他總是能順利命中目標，這是透過反復練習才能實現的，他每週會在訓練中這樣做40到50次，他第2個進球也非常聰明，他的觸球和射門表現得太棒了，我相信他是目前世界上最好的前鋒。」Paul Dickov如此說到。
Haaland4戰轟9球 進球數領先其餘英超球隊
而曼城目前聯賽4場比賽下來，在Erling Haaland表現無人能擋的情況下，已豪取一波4連勝，積分12分獨居英超龍頭，且Haaland個人目前4戰已累積攻進9球，進球數甚至超過其餘英超所有的19支球隊，也意外受到關注。
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曼城退役球星Paul Dickov稍早受訪時，談到本賽季Erling Haaland的表現，他則表示：「我相信Erling Haaland目前正處於他職業生涯的最佳狀態，他看起來超級敏銳，且很有自信，比以往任何時候都要自信，Haaland現在的精神狀態和身體素質，一切看起來都很好。」
「Haaland總是能夠在正確的時間，出現在正確的地點，這並不是運氣，他上週的比賽2次射門都非常棒，第1次甚至是本能的。他總是能順利命中目標，這是透過反復練習才能實現的，他每週會在訓練中這樣做40到50次，他第2個進球也非常聰明，他的觸球和射門表現得太棒了，我相信他是目前世界上最好的前鋒。」Paul Dickov如此說到。
Haaland4戰轟9球 進球數領先其餘英超球隊
而曼城目前聯賽4場比賽下來，在Erling Haaland表現無人能擋的情況下，已豪取一波4連勝，積分12分獨居英超龍頭，且Haaland個人目前4戰已累積攻進9球，進球數甚至超過其餘英超所有的19支球隊，也意外受到關注。