川普二度遇襲！槍手埋伏12hr行刺　美前警員：早預警「他很危險」

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美國共和黨總統候選人川普15日在佛州高爾夫球場再度遭到企圖暗殺，所幸特勤局幹員預先制服槍手未造成人員傷亡。現年58歲的槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）埋伏在球場超過12小時，直到被發現後立刻棄械駕車逃逸，有北卡羅來納州的前警察透露，幾年前就曾接過報告指出，「這個人可能很危險」。根據CNN報導，北卡羅來納州格林斯博羅市的一名在2017年退休的前警官福爾克（Tracy Fulk）接受採訪時回憶道，她在幾年前曾收到了與魯斯相關的內部執法報告形式的「警報」。福爾克表示，這會提醒「嘿，這個人可能會很危險」，「我們收到了幾份關於魯斯的報告，所以我知道他是誰。福爾克回憶起在2002年時，她在路上攔下魯斯，因為當時魯斯的駕照被吊銷，但仍在開車，當福爾克接近魯斯的車時，他打開了一個裝有槍枝的行李袋，使得福爾克立即拔出武器。福爾克補充，隨後魯斯逃離現場，並把自己關在附近的商店之中，與警方特別反應小組進行對峙，後來才遭到逮捕。據法庭記錄顯示，2002年，魯斯被指控犯有持有大規模殺傷性武器的重罪，後來他也承認有罪，其他指控還包括抵抗警察、攜帶隱藏武器和身分證詐欺等。福爾克在法庭記錄中被列為指控官員。當談到魯斯時，福爾克描述，「他從來沒有生氣或大叫，你知道，當有人想逃離警察時會做很多事情，但他從未表現出這種行為，他非常合作，只是沒有去談論事件。」川普15日時）在佛州高爾夫球場險遭二度暗殺，根據法庭文件，魯斯自前一天凌晨2點左右埋伏在球場超過12小時，他手持AK-47步槍、藏身高爾夫球場邊界圍籬外的灌木叢中，直到當天下午1點31分左右，因特勤局發現槍管，及時進行阻止，才避免人員傷亡。而魯斯在被發現後立刻棄械駕車逃逸。目前魯斯已在聯邦法院出庭，並遭檢方依非法持有槍支、持有管制序號已抹除的槍枝等重罪起訴。