蘋果iOS 18正式版來了！「5大新功能」實測整理：手電筒誤觸掰掰

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▲iPhone可以升級到iOS 18機型名單。（圖／翻攝Apple官網）

▲iOS 18 可以拖曳App、調整顏色。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18 控制中心可以調整大小，並新增分頁。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18 可在「鎖定畫面」底端切換控制選項。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18 可以將App透過Face ID上鎖或是隱藏該App。（圖／記者周淑萍攝）

iOS 18正式版在今（17）日中秋節釋出，如果是為了體驗蘋果的Apple Intelligence的話，可能會失望，因為預計要到iOS 18.1才會支援，但即便沒有AI還有不少功能是一更新就會立即有感，《NOWnews》實際使用iPhone 13 Pro 升級實測，整理5大有感更新功能，使用方式一併奉上，讓讀者一聞就可以快速體驗新介面。蘋果iOS 18正式版今天開放更新，根據以往經驗，大版本的更新或多或少都會出現一定程度Bug，最常見的就是過熱、異常耗電、閃退等，大約在5天到1週的期間會較為穩定。如果真的覺得會擔心，不如就先觀望，看看有沒有災情或是先更新iOS 17.7。這次蘋果超級佛心，iOS 18沒有再淘汰任一款iPhone，可以更新的iPhone和目前的iOS 17相同，iPhone XS、SE第二代之後等機種都可以升級。如果是為了蘋果Apple Intelligence而想要更新到iOS 18的話，可能會有點失望，因為iOS 18確定還沒有AI，預計要到10月才會先推出英文版，明年才會有中文版釋出，且要能使用蘋果AI的iPhone不多只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max配置A17 Pro，以及剛上市的iPhone 16系列機型。更新到iOS 18之後會立即感受到桌面上的改變，先說結論，雖然很有安卓感，但至少是不同的新體驗。以往App會一個一個強制對齊，iOS 18用戶現在可以長按App，搖動後就隨意拖曳到想要的位置。此外App可以在編輯內放大，但放大後只會出現圖示，下方不會有該App的名字，適合使用較少App，對於圖示熟識的用戶。桌面可以改變顏色，如果改為「深色」會連同App內都改為黑色底色，整體相當一致，看起來也更加舒適。如果選擇「淺色」就會跟原本桌面相同。「不同色調」就更加有趣，可以在色條上選擇喜歡的色系，還能調整深淺，或是搭配自己桌面照片的顏色，但無法針對不同的App個別調整。使用方式：長按桌面→App 搖動後左上會出現「編輯」→選擇「自訂」，點選「小」或「大」會調整App大小，下方還有「淺色、深色、自動、不同色調」可以選擇。一滑控制中心就可以發現右上新增小小的關機按鍵，如果需要開關機，可以直覺性的操控，算是貼心的小功能之一。左上有「+」的符號，可直接開啟「控制項目」選項，自行加入或刪除常用的功能，此外，拖曳右下的符號即可調整大小。比較大的變動是可以在右側看到3種不同的分頁，點擊「愛心」可快速取用自己最常用的控制選項群組。「音符」的符號可以快速進入媒體播放。最後「連線」圖示功能內可以快速進入像是飛航、AirDrop、Wi-Fi、熱點、藍牙等連線相關的設定。使用方式：螢幕右邊(Face ID右側)上往下滑即可出現iPhone用戶容易在鎖定畫面時不慎誤觸「手電筒」，但升級到iOS 18之後使用者終於可在「鎖定畫面」底端切換控制選項，包括選用 Controls Gallery 中的選項，或完全移除控制選項。使用方式：在鎖定畫面長按點選「自訂」後的「鎖定畫面」，按「－」即可移除App，如果有想要設定的功能，就再按「＋」加入。蘋果iOS 18推出「隱藏App」功能，可以將特定App上鎖「需要Face ID」才能解鎖，或是選擇「隱藏並要求使用Face ID」，兩則的差別就在於App會不會消失在主頁面上，「需要Face ID」該App不會消失在主頁，而多了隱藏功能則會把App移到「App資料庫」內最下方的「隱藏」資料夾中，在沒有解鎖的狀態下，隱藏資料夾不會顯示App圖示，要再次解鎖才能開啟。使用方式：點選想要隱藏的App→點選「需要Face ID」或是「隱藏並要求使用Face ID」iOS 18用戶的照片圖庫越來越多，iOS 18重新設計，加入了更多整理、分類欄位，新介面主要的分成上半部隔線內有所有照片，下半部有各式各樣的分類，實際體驗覺得需要一點時間適應，相關的功能在Pixel 手機上就有出現過，甚至可以更進階的在找圖、後製編輯，蘋果身為最強的落後者，有沒有辦法後來居上，增加使用者的好感度，可能還需要再一點時間體驗。