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中秋節發錢啦！7-11結帳多一步「爽賺30元購物金」　全家紅茶9元

記者鍾怡婷/綜合報導

▲超商9月取件優惠別錯過，7-11到門市取貨出示會員條碼或電話，即可集點獲取購物金。（示意圖／記者林調遜攝）
▲超商9月取件優惠別錯過，7-11到門市取貨出示會員條碼或電話，即可集點獲取購物金。（示意圖／記者林調遜攝）
超商9月取件優惠別錯過！7-11即起至10月29日前，至門市取貨並且「主動刷會員條碼」或「報會員電話」即可參加安心取集點GO活動，集滿3點免費換純水或10元購物金，最划算的是一次集滿6點，可換30元購物金；全家則是在9月30日前，家門市取件並且主動出示全家會員，即可獲得霜淇淋19元或仙女紅茶9元優惠券。

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🟡7-11取件送30元購物金

7-11即起至10月29日推出OPENPOINT會員「安心取集點GO」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可集點，每筆取件贈1點活動點數，點數贈品數量有限，兌完為止。

集滿3點可換UNI礦泉水或10元購物金、4點抽日本雙人來回機票或Gogoro電動機車，集滿6點可免費兌換30元購物金。

OPENPOINT APP【小7集點卡】兌換操作：【小7集點卡】→【安心取件集點GO】→【選擇兌換商品】→【選擇數量】→【兌換】；兌換券內容顯示於OPENPOINT APP→【服務】→【兌換券(票券相關)】→【兌換券】。

▲7-11會員每筆取件贈1點活動點數，集滿3點可兌換10元購物金、6點兌換30元購物金。（圖／7-11提供）
▲7-11會員每筆取件贈1點活動點數，集滿3點可兌換10元購物金、6點兌換30元購物金。（圖／7-11提供）
🟡全家取件吃19元霜淇淋、9元紅茶

全家即起至9月30日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券（原價49元），相當於下殺3.9折；或是大杯仙女紅茶9元優惠券（原價40元）相當於2.3折，優惠二選一限量30萬組，送完為止

每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。

▲全家即起至9月30日，於全家門市取件主動出示會員，可獲得霜淇淋19元、紅茶9元優惠券。（圖／全家提供）
▲全家即起至9月30日，於全家門市取件主動出示會員，可獲得霜淇淋19元、紅茶9元優惠券。（圖／全家提供）

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